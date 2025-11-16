Een opvallende aanwezige bij de training van het Nederlands elftal op de dag voor de laatste kwalificatiewedstrijd: Jan Paul van Hecke. De verdediger van Brighton is geschorst, maar is toch aanwezig op de training. Justin Kluivert is daar niet bij, hij is geblesseerd naar Bournemouth teruggekeerd.

Ronald Koeman heeft in het laatst duel van de WK-kwalificatie, tegen Litouwen, de beschikking over 21 spelers in zijn selectie. Toch stonden er 22 spelers op het veld in aanloop naar dat duel. Jan Paul van Hecke is geschorst maandag nadat hij geel pakte tegen Polen, maar trainde toch mee.

Geblesseerden

Het zal alles ermee te maken hebben dat Koeman daardoor alsnog een goede training kon afleggen qua aantallen, al kon hij met 22 spelers alsnog moeilijk 11 tegen 11 spelen. Van die 22 zijn er namelijk 3 keepers. Koeman startte de periode met 26 spelers maar Wout Weghorst, Quilindschy Hartman, Denzel Dumfries en Justin Kluivert vielen al uit.

De keuze om Van Hecke alsnog mee te laten trainen is engszins opvallend. De clubs willen over het algemeen hun spelers graag zo snel mogelijk terug bij de club als ze niet meer speelgerechtigd zijn voor interlands. Toch heeft de KNVB Brighton weten te overtuigen om Van Hecke te laten blijven.

WK

Oranje maakt zich op voor het laatste kwalificatieduel in de groep voor het WK. Na het gelijke spel in Polen kan het eigenlijk niet meer mis gaan, maar is er nog niks officieel. Nederland moet in ieder geval niet zien te verliezen, maar zelfs als ze dat doen moet Polen nog een doelsaldo van dertien goals verschil zien weg te werken. Oranje speelt maandagavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA tegen Litouwen.

