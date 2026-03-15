Tijdens de Serie A-wedstrijd tussen Napoli en Lecce op zaterdagavond ging er een grote schok door het stadion. Lecce-aanvaller Lameck Banda zakte in elkaar op het veld en greep daarbij naar zijn borst.

De klok stond op de 87ste minuut toen het gebeurde. De Zambiaanse aanvaller greep naar zijn borst en zakte in elkaar op het veld. Een van de eersten die het opmerkte, was Antonio Conte. De coach van de Napolitaanse ploeg gebaarde naar de bank en riep de medische staf, die onmiddellijk op het veld kwam.

Ziekenhuis

Minutenlang vreesde men voor een hartstilstand. Uiteindelijk leek de speler bij kennis te komen en verliet hij het veld op een brancard, op weg naar de ambulance. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor de nodige onderzoeken en bleef daar uit voorzorg de nacht onder observatie.

Na afloop van de wedstrijd was Lecce-coach Eusebio Di Fransesco de eerste die geruststelling bood over de toestand van zijn aanvaller: "We waren even bezorgd, maar het lijkt erop dat het slechts een nare klap was die hem heeft beïnvloed. Ja, ik schrok. Het was een klap op de borst, aan de rechterkant. Maar ik geloof dat de situatie zich op de best mogelijke manier zal ontwikkelen."

Grote zorgen

Ook Conte sprak na afloop van de wedstrijd over het moment. Ik zag Banda voor mijn neus in elkaar zakken. Ik maakte me grote zorgen toen ik hem naar zijn borst zag grijpen. Ik rende het veld op en riep om hulp, want helaas hebben we in het verleden al vaker soortgelijke situaties meegemaakt", zo vertelde de oefenmeester aan DAZN. "We wensen hem het allerbeste, zeker nu zijn vrouw een kind verwacht", zo sloot hij af.

Napoli won de thuiswedstrijd met 2-1, mede dankzij doelpunten van Matteo Politano en Rasmus Højlund. Bij de thuisploeg speelde voormalig AZ-verdediger Sam Beukema de volledige partij.

Alles over de Serie A

Check hier het laatste nieuws over de Serie A, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.