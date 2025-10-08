De Serie A is maar wat blij dat er een wedstrijd aan de andere kant van de wereld kan worden gespeeld. Zo blij, dat de baas van de Italiaanse voetbalcompetitie woest is op AC Milan-middenvelder Adrien Rabiot. De Fransman krijgt keiharde woorden om z'n oren geslagen nadat hij kritiek had geleverd over de verplaatsing naar Australië.

Serie A-baas Luigi De Siervo heeft AC Milan-speler Adrien Rabiot op zijn plaats gezet. De Franse middenvelder noemde het in de krant Le Figaro 'complete waanzin' dat zijn club volgend jaar februari in het Australische Perth een competitiewedstrijd speelt tegen Como. De Siervo had duidelijk geen boodschap aan die kritische noot.

'Hij moet meer respect hebben'

"Rabiot vergeet, net als alle spelers die miljoenen euro's verdienen, dat ze betaald worden om iets te doen, en dat is voetballen", aldus De Siervo tegen verslaggevers bij een vergadering van de Serie A in Rome. "Hij zou meer respect moeten hebben voor het geld dat hij verdient en zijn werkgever, Milan, meer moeten steunen. Die club heeft erop aangedrongen dat deze wedstrijd in het buitenland wordt gespeeld."

AC Milan - Como

AC Milan kan op 8 februari geen gebruik maken van het San Siro-stadion in Milaan omdat rond die tijd de openingsceremonie van de Winterspelen is. Milan verzocht de 'thuiswedstrijd' te verplaatsen naar Australië. De UEFA ging met tegenzin akkoord. De Europese bond is tegen het spelen van nationale competitiewedstrijden in het buitenland, maar door hiaten in de internationale regelgeving kon de bond het verzoek niet weigeren.

'Complete waanzin'

Rabiot had een duidelijke mening. "Het gaat om financiële afspraken waar de spelers niets over te zeggen hebben. Maar het is natuurlijk complete waanzin om zo ver te reizen om een ​​wedstrijd tussen twee Italiaanse teams in Australië te spelen."

WK met Frankrijk

Rabiot is momenteel bij de Franse selectie voor de WK-kwalificatieduels van zijn land tegen Azerbeidzjan en IJsland.

