Heftige beelden tijdens Napoli - Fiorentina legden zaterdagavond een grauwe sluier over het Serie A-duel. Napoli-aanvoerder Giovanni Di Lorenzo moest in tranen van het veld gedragen worden op een brancard en zorgde daarmee voor flink wat zorgen én boosheid bij trainer Antonio Conte.

Napoli-aanvoerder Giovanni Di Lorenzo verliet huilend en op een brancard het veld tijdens de wedstrijd tegen Fiorentina in de 23e speelronde van de Serie A. Er wordt gevreesd voor een langdurige afwezigheid, wat zowel zijn club als het Italiaanse nationale team grote zorgen baart.

Het noodlottige moment vond plaats in de 26e minuut van de wedstrijd in het Diego Armando Maradona Stadion. Bij een poging om de bal te veroveren van Fabbian, zette de Italiaanse verdediger zijn voet verkeerd neer. Dit resulteerde in een verdraaiing van de knie, terwijl zijn enkel vast bleef staan in het gras.

De speler zakte onmiddellijk in elkaar, zichtbaar in pijn en met zijn handen voor zijn gezicht om de tranen te verbergen. Het medische team snelde het veld op en de speler moest per brancard worden afgevoerd. Vervolgens werd hij met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek om de ernst van de blessure vast te stellen, zo meldt de Italiaanse pers.

'Dat maakt het voetbal kapot'

Dit is verschrikkelijk nieuws voor Antonio Conte, die al voor de aftrap kampte met een lange lijst van geblesseerde spelers. Conte geeft het drukke speelschema de schuld van de waslijst aan blessures in zijn ploeg. "Het slopende schema met al die wedstrijden maakt het voetbal kapot", zei hij na de benauwde zege van 2-1 op Fiorentina.

'Anders is het zelfmoord'

De regerend kampioen van Italië mist door blessures al belangrijke spelers als Kevin De Bruyne, David Neres, Billy Gilmour, André-Frank Zambo Anguissa, Matteo Politano en Vanja Milinkovic-Savic. Napoli staat derde in de Serie A, 6 punten achter koploper Internazionale. "Er valt niet veel te zeggen, het is wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd. We moeten spelers blijven inzetten die eigenlijk rust zouden moeten krijgen, maar dat gaat niet. Als we zestig wedstrijden per jaar moeten spelen, hebben we een grotere selectie nodig, anders is het zelfmoord", aldus Conte.