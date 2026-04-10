Wout Weghorst staat in de belangstelling van een grote club in Europa. Benfica, dat getraind wordt door José Mourinho, heeft interesse in de boomlange aanvaller van Ajax. In Nederland wordt zijn gedrag en houding regelmatig aangevallen, maar in Portugal zien ze dat juist wel zitten.

De 33-jarige Nederlandse international Wout Weghorst staat op de radar van Benfica-trainer José Mourinho. Mourinho heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij meer aanwezigheid in de zestien wil en vroeg in januari zelfs om de komst van Lorenzo Lucca, ook een ex-Ajacied. Met de boomlange Weghorst (1.97 meter) zou Mourinho z'n gewenste pinchhitter willen hebben.

Meer dan 2,5 miljoen euro per jaar

Benfica krijgt het echter niet makkelijk, want de speler is volgens A Bola peperduur. In Nederland is het al langer een hot topic dat FC Twente Weghorst graag wil, maar de club heeft simpelweg niet de financiële middelen om de hoge kosten van de spits te dragen. Volgens informatie van Capology, een online platform gespecialiseerd in financiële data-analyse van voetbal, verdient Weghorst bij Ajax 2,5 miljoen euro per jaar, een bedrag dat met bonussen kan oplopen tot boven de 3 miljoen euro.

Topverdiener bij Benfica

Dit bedrag zou Weghorst tot een van de topverdieners bij Benfica maken en bij Ajax behoort hij tot de vijf bestbetaalde spelers. De lijst wordt aangevoerd door Kasper Dolberg met 4,4 miljoen euro miljoen per jaar; Itakura kost 4 miljoen euro per jaar; Steven Berghuis ontvangt 3,7 miljoen euro per jaar. Josip Sutalo heeft een vergelijkbaar salaris als Weghorst.

Peperdure aanwinst voor Portugese topclub

Dit zijn onofficiële cijfers (en vóór belastingen), maar in Portugal schrikken ze er nogal van. De gerenommeerde sportkrant A Bola voorspelt dat Benfica diep in de buidel moet tasten voor Weghorst. De spits wordt in augustus 34 en heeft de laatste seizoenen moeite met het overtuigen van zijn critici. Hij maakt zijn doelpunten wel, maar is nergens onomstreden geweest. De speler zou volgens de krant 'zeker niet naar Portugal komen om hetzelfde, of minder, te verdienen dan in zijn thuisland'.