José Mourinho en Benfica zijn de afgelopen weken steevast negatief in het nieuws. Dat heeft alles te maken met de racisme-rel rond speler Gianluca Prestianni en Vinícius Júnior. Eerst stond de trainer nog pal achter zijn pupil, nu is de Portugees toch enigszins bijgedraaid.

Het verhaal is inmiddels bekend. Tijdens de eerste wedstrijd in de knock-outfase van de Champions League tussen Benfica en Real Madrid scoorde de Braziliaan Vinícius Júnior het enige doelpunt. Vervolgens provoceerde hij het publiek, waar Prestianni niet van gediend was, en zei de Argentijn met zijn shirt voor zijn mond iets tegen Vini. Achteraf betichtte de rappe aanvaller van Real Madrid hem van racisme en meende dat zijn tegenstander 'aap' had gezegd.

Schorsing

Het leidde tot een voorlopig schorsing van de jonge Argentijn, waardoor hij de return, waarin Benfica werd uitgeschakeld, miste. Zijn trainer José Mourinho nam het eerst nog op voor Prestianni en sprak zich niet echt uit over de situatie. Tot de persconferentie voor het duel van Benfica met Gil Vicente, dat maandagavond wordt afgewerkt.

Persconferentie

Opmerkelijk genoeg stelden de journalisten de vraag nog niet, maar begon The Special One er zelf over. "Vandaag had ik andere vragen verwacht", begon Mourinho. " Om te beginnen wil ik zeggen dat ik elke vorm van discriminatie verwerp. Ik wil ook onpartijdig zijn in een zaak die zeer ernstig kan zijn.”

„Maar áls - en dat wil ik meerdere keren herhalen - áls Prestianni effectief schuldig is, dan zal ik hem nooit meer op dezelfde manier bekijken", vervolgt de gerenommeerde coach. "Als hij mijn principes en die van Benfica niet heeft gerespecteerd, dan is zijn carrière bij mij afgelopen.”

'Als'

Om niet te veel uit te laten over de situatie bezigt Mourinho telkens het woordje 'als'. " Ik moet voortdurend als zeggen", vervolgt hij. "Want voor mij is het vermoeden van onschuld een recht. De UEFA haalde artikel 4206328 aan als reden om hem te schorsen. Door dat te doen, hebben ze de ‘als’ weggelaten. Een woord dat er altijd had moeten staan."

"Het komt erop neer dat ik het beginsel heilig vind dat iedereen onschuldig is tot het tegendeel bewezen is. Ik ben geen geleerde, maar ook niet dom. Het vermoeden van onschuld is nog altijd een recht", zo besluit Mourinho.

Infantino

Niemand kan ooit bewijzen wat Prestianni daadwerkelijk heeft gezegd, wat het lastig maakt om de situatie goed te kunnen beoordelen. Wel opperde FIFA-baas Gianni Infantino een opmerkelijke nieuwe regel. Hij stelde voor dat spelers die hun shirt voor de mond doen en iets zeggen, direct met rood van het veld moeten.

