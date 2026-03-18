De Afrikaanse voetbalbond CAF zorgde dinsdagavond voor opschudding in de voetbalwereld. De finale van de Afrika Cup werd in januari door Senegal gewonnen, maar twee maanden later werd Marokko uitgeroepen tot winnaar. Dat zorgde vanzelfsprekend voor woedende reacties bij de Senegalezen.

De voetbalbond besloot de 0-1 zege van Senegal (na verlenging) ongeldig te verklaren en er een reglementaire 3-0 overwinning voor Marokko van te maken. Dat had alles te maken met het gedoe in de slotfase van de reguliere speeltijd. Marokko kreeg een penalty, maar daarvoor verlieten Senegalese spelers woest het veld. Dat is ze nu dus duur komen te staan.

De reacties logen er echter niet om. In Senegal zijn ze kwaad over het besluit. Een van de eersten die zich uitsprak, was Pathé Ciss, middenvelder van Rayo Vallecano. De speler gebruikte sociale media om verschillende foto's van zichzelf met de medaille en de beker te plaatsen.

Met die foto ridiculiseert Ciss de 3-0 uitslag die de CAF aan Marokko toekende in de finale, nadat ze oordeelden dat het feit dat Senegal het veld had verlaten tijdens de eindstrijd tegen de regels was.

De algemene reactie in Senegal was er een van spot over de beslissing. Habib Diarra, middenvelder van Sunderland, deelde ook beelden van zichzelf met de trofee, samen met verschillende lachende emoji's. Om te benadrukken dat de spelers zichzelf nog steeds als de rechtmatige kampioenen beschouwen, plaatste Diarra ook video's van de feestelijkheden in Senegal na het winnen van de titel.

In een duidelijke boodschap aan de CAF deelden zowel de officiële accounts van het Senegalese nationale team als die van de Senegalese voetbalbond eveneens video's van de overwinningsviering in de straten van het land, waarmee ze aantoonden dat de titel voor hen niet van eigenaar is veranderd. Moussa Niakhaté, van Olympique Lyon, deelde een foto van zichzelf met de beker tijdens de titelvieringen. "Ze zijn gek geworden! Dit is geen kunstmatige intelligentie, dit is echt."

Volgens RMC Sport overweegt de Senegalese voetbalbond beroep aan te tekenen, waarvoor ze 10 dagen de tijd hebben. De Marokkaanse voetbalbond heeft op zijn beurt de beslissing van de CAF 'erkend': "We hebben nooit de intentie gehad om de sportieve prestaties van de deelnemende teams in de competitie aan te vechten, maar wel om de toepassing van de reglementen te eisen. De bond bevestigt opnieuw haar toewijding aan het respecteren van de regels, de duidelijkheid van het competitiekader en de stabiliteit van de Afrikaanse competities."

Mazzel van Ismael Saibari

De beslissing om Marokko de beker te geven was overigens niet het enige opmerkelijke besluit. Voor Ismael Saibari was er dubbel goed nieuws. De PSV'er werd namelijk voor drie duels geschorst door de 'handdoekenrel' in de finale, maar die straf verminderd naar twee duels, waarvan één voorwaarderlijk. Saibari probeerde de handdoek van de doeman te stelen.