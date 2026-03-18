Voormalig Marokko-international Ali Boussaboun begrijpt weinig van de ophef over het besluit van de Afrikaanse voetbalbond CAF om de Afrika Cup-titel alsnog aan Marokko toe te kennen. Twee maanden na de finale kreeg Senegal een reglementaire 3-0 nederlaag opgelegd, waardoor de trofee alsnog naar De Atlasleeuwen ging. "Het gedrag van Senegal is een héél grote smet geweest op de Afrika Cup", stelt Boussaboun in gesprek met deze site.

Volgens Boussaboun is de kritiek op die beslissing onterecht. "We hebben iets meegemaakt wat we nooit eerder hebben gezien. Ik dacht eerst dat Yordi (Yamali, red.) met mij aan het dollen was, want ik had het al lang achter me gelaten", opent Boussaboun in gesprek met Sportnieuws.nl. "Maar blijkbaar is er een procedure gestart en daarin staat dat Senegal artikel 82 heeft geschonden, dus dan kun je maar tot één conclusie komen."

Statement van de CAF

Volgens de oud-international is het onterecht dat er in Nederland kritiek wordt geuit op Marokko. "Je maakt regels van tevoren waar iedereen zich aan dient te houden en in dat opzicht is het natuurlijk gewoon terecht dat Marokko deze prijs krijgt", vervolgt Boussaboun. Hij snapt tegelijkertijd dat de manier waarop de titel is verkregen niet ideaal is. "Natuurlijk is het niet de meest chique en leukste manier om een eindtoernooi te winnen, maar het is wel terecht."

Toch vindt Boussaboun het jammer dat de beslissing pas achteraf is genomen. Volgens hem had het liever direct op het veld beslist moeten worden. "Ik had als voetballer ook liever gezien dat het allemaal op het veld was beslist, zodat er een prijsuitreiking was en een mooie huldiging en een bezoek aan de koning in de stad. Natuurlijk is dat heel teleurstellend, maar dat is Marokko niet te verwijten. Senegal heeft zichzelf in de vingers gesneden. Zij zijn van het veld gestapt."

'Niet vergeten wat er is gebeurd'

"Laten we vooral niet vergeten wat er wat er is gebeurd. Het is een fantastisch toernooi geweest, volgens de meeste landen ook de beste Afrika Cup die ze hebben meegemaakt. Maar de hele situatie van de finale is een héél grote smet geweest door het gedrag van Senegal. Daarom is het héél goed dat er alsnog is ingegrepen. Moet je voorstellen dat ze hiermee weg zouden komen... Dan gaan landen en clubs dit óók doen in een volgende finale. Nu is er een duidelijk statement. Dit zijn de regels, klaar", stelt Boussaboun resoluut.

De veertienvoudig international hoopt dat de spelers die geschiedenis schreven met de tweede Afrika Cup-titel alsnog in het zonnetje worden gezet. "Ze hebben natuurlijk binnenkort een aantal vrienschappelijke wedstrijden. In Marokko kunnen dingen heel snel geregeld kunnen worden, dus laat ze dat maar doen. Dat verdienen de spelers en de inmiddels ex-bondscoach (Walid Regragui, red.) wel", besluit Boussaboun.

