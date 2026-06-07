Curaçao heeft in de nacht van zaterdag op zondag Nederlandse tijd zijn uitzwaaiwedstrijd in aanloop naar het WK gewonnen. Aruba moest er in Willemstad aan geloven. Het werd 4-0 en alle doelpunten vielen na rust.

De 1-0 werd gemaakt door Joshua Brenet, acht minuten na rust. Een kwartier later verdubbelde Jeremy Antonisse de score. Livano Comenencia maakte er in de 83e minuut 3-0 van, waarna Juninho Bacuna in de blessuretijd de eindstand op het bord zette.

Curaçao verloor een week eerder nog een oefenwedstrijd met 4-1 van Schotland. Toch was bondscoach Dick Advocaat ook toen al relatief positief en gaf hij aan in Glasgow een fitte ploeg te hebben gezien.

Soap rondom Advocaat

Advocaat werd in 2024 bondscoach van het voetbalelftal van het eiland. Begin dit jaar stapte hij echter op vanwege gezondheidsproblemen bij zijn dochter. Fred Rutter werd zijn opvolger, al bleek dit voor korte duur.

Rutten verloor met Curaçao van Australië en China. Binnen de spelersgroep wilden ze eigenlijk Advocaat weer terug hebben en hij gaf aan hier weer voor open te staan omdat het privé beter ging. Er ontstond een heuse soap rondom de functie van bondscoach van Curaçao, maar uiteindelijk zit Advocaat tijdens het WK op de bank als oefenmeester van het land.

Genieten

Met de sfeer in de selectie en bij de bondscoach zit het wel goed bij Curaçao. Dat blijkt wel uit een anekdote van Advocaat over zijn begin als hoofdtrainer op het eiland. "Nou, er zijn hier dingen in het begin gebeurd die ik normaal nooit zou accepteren", vertelt hij. "Zoals de bus. Er zitten alleen maar gaten in. Daar waai je uit", geeft hij als voorbeeld. "De boxen", vult assistent-trainer Cor Pot aan. Advocaat lacht. "De muziek", zegt hij. "Dat is niet onze muziek. En dat gebeurt ook op de dag van de wedstrijd."

Eerste WK

Curaçao, dat voor het eerst meedoet aan het mondiale eindtoernooi, begint het WK op 14 juni tegen Duitsland en speelt daarna ook nog tegen Ecuador en Ivoorkust. Duitsland won zaterdagavond nog van gastland Verenigde Staten met 1-2, terwijl Ivoorkust afgelopen week verrassend te sterk was voor Frankrijk, een van de topfavorieten voor het eindtoernooi.

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