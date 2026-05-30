Het nieuws dat Arne Slot is ontslagen bij Liverpool is ingeslagen als een bom in Nederland. Hoewel directie en trainer elkaar continu het vertrouwen gaven in, is na een evaluatie toch gekozen voor een vertrek. Zeer opvallend en bovenal zeer jammer, vindt Robert Maaskant. De oud-trainer denkt alvast over de toekomst van Slot: "Dat moet hij zo lang mogelijk doen."

De eerste reactie van Robert Maaskant was toch dat hij verrast werd door het nieuws. "Toch zie je het ook wel weer aankomen, hij was de publieke steun helemaal kwijt", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Dat speelt uiteindelijk altijd mee. Op het moment dat de fans zich gaan roeren, is dat vaak geen goed teken."

Twee jaar was Arne Slot trainer van Liverpool, waarin hij het niet onverdienstelijk gedaan heeft. Dit jaar ging het een stuk minder dan het kampioensjaar, maar dat had ook met verschillende zaken te maken. "Ik had toch verwacht dat ze met het behalen van de Champions League en de situatie met Diogo Jota, in het begin van het seizoen, toch wat meer vertrouwen hadden gehouden."

Arne Slot verliest steun van sterkhouder

Het zat Slot ook niet mee dat hij niet lekker lag met de vertrekkende legende Mo Salah. Hij kon op veel kritiek rekenen voor hoe hij met die situatie om ging. "Dat vond ik eerlijk gezegd een beetje laf van hem", klinkt het vanuit Maaskant. "Maar goed, Slot hoort nu wel bij de grote jongens. Iedereen wordt weleens ontslagen."

Daarbij waren de resultaten in het laatste jaar wat minder, toch haalde Slot Champions League-voetbal maar het bleek niet genoeg. Had Liverpool dat niet iets meer krediet voor moeten geven? “Er was zoveel onvrede bij de fans over de manier van spelen, maar de club heeft hem het hele jaar gesteund. Dat vind ik terecht.”

Nieuwe trainer Liverpool

Nu moet Liverpool snel op zoek naar een nieuwe trainer, maar dat zal nog lastig worden denkt Maaskant. "Je moet weer opnieuw gaan bouwen en als je Slot in huis hebt, dat had hij ook gekund maar het is niet zo gelopen. Nu heeft Slot ook wat spelers gehaald die niet naar tevredenheid waren, kijk maar naar de twee backs."

Liverpool voelde dat er een nieuw iemand nodig is, om de club weer omhoog te helpen. "Slot zal bij zijn filosofie willen blijven en daar zullen ze dan onvoldoende tevreden over zijn geweest. Slot zal zich hier ook in moeten ontwikkelen, Guardiola heeft zich ook aangepast in de Premier League. Er wordt zoveel van je gevraagd in Engeland, daar is niet één systeem heilig."

Maar hoe heeft het nu zo mis kunnen gaan in een jaar? "Toen Slot voor Klopp kwam, was dat de ideale situatie. Klopp speelde direct voetbal en Slot voegde daar wat aan toe. Toen is de directheid er wel uitgegaan en daar was nu veel kritiek over. Daarom snap ik die onvrede wel weer, dat wil men niet bij een club als Liverpool."

Advies voor Arne Slot

Maaskant adviseert de Nederlandse trainer rustig te kijken welke volgende stap hij zal nemen. "Ik denk dat het voor Arne heel goed zou zijn om bij een club te beginnen waar hij gewoon echt met zijn filosofie kan werken. Waar hij weer kan bouwen aan een hecht elftal. Er is geen enkele twijfel over de kwaliteit van Arne Slot", vindt hij.

Wat hij volgens Maaskant in ieder geval niet moet doen, is ingaan op een eventueel bondscoachschap. "Dat zou ik kortzichtig van de KNVB vinden. Op het moment dat je nu Koeman hebt en je zoekt door een bepaald type trainer als bondscoach lijkt het me gek als je dan ineens gaat aankloppen bij Slot, omdat hij toevallig vrij is. Ik denk dat Arne Slot nog in zijn jonge carrière een clubtrainer is en dat hij dat zo lang mogelijk moet blijven doen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover