Arsenal slaagde er zaterdagavond niet in om Paris Saint-Germain te verslaan in de finale van de Champions League. Daar waar The Gunners teleurgesteld afdropen, sneerden de concurrentie uit Londen naar de club.

Te beginnen bij Chelsea. The Blues plaatsten niet lang na de gemiste strafschop van Gabriel een foto van de Champions League op hun sociale media. Daarbij stond de tekst: 'Kom kijken naar het Huis der Trofeeën in Londen!', gevolgd door enkele andere prijzen die de blauwe club uit de Engelse hoofdstad de laatste jaren won.

Come and visit London’s Home of Trophies. 🏆



Book your Stadium Tour at Stamford Bridge now. ⭐️⭐️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2026

Ook Crystal Palace was er als de kippen bij om een sneer uit te delen aan de stadgenoot. Iets later dan Chelsea plaatsten zij een foto met de gewonnen Conference League in het middelpunt. De begeleidende tekst laat zich raden: 'Europese kampioenen'. Iets wat Arsenal dus niet kan zeggen.

Bij de grote concurrent Tottenham Hotspur blijft het stil op de sociale media. Wellicht dat zij, met het nipt ontlopen van degradatie het geen goed moment vonden om de draak te steken met Arsenal. Dat geldt ook voor West Ham, dat dit seizoen uit de Premier League degradeerde.

Toch kon Spurs-speler Djed Spence het niet na te laten een steek onder water uit te delen aan The Gunners. Na de North-London derby plaatste Arsenal een filmpje waarin de back tegengehouden wordt door een speler van Arsenal. 'Locked up' of 'in de tang' staat daarbij geschreven.

Dat was Spence, die met Engeland naar het WK gaat deze zomer, niet vergeten. Hij reageerde net na de finale, en maanden na het plaatsen van het originele filmpje, met twee veelzeggende emoji's: een paar oogjes en een slot dat open is. Benieuwd hoe zijn landgenoten daar op het WK op reageren.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover