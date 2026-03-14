Hij is 48 jaar oud, maar de sleet zit er bij Thierry Henry nog altijd niet op. De al jarenlang gestopte Fransman is nog altijd enorm fit. En daar deelde de oud-topaanvaller de nodige beelden van.

Hij is namelijk behoorlijk aan het trainen geslagen, zo bleek uit beelden op Instagram. Dat doet hij niet alleen, maar met zijn geliefde Andrea Rajacic. Op sociale media is te zien dat zij allebei flink werken aan hun fysiek.

Het was niet de eerste keer voor Henry, die de pittige oefeningen prima doorstond. Trots deelde hij beelden uit, wat lijkt, de gym in het huis van Henry en zijn geliefde. De Fransman schrijft trots. "Een sessie van een uur met mijn partner in crime en een vest van 10 kilo aan. Werk hard, eet goed en geen suiker!"

Enkele grote namen uit de voetbalwereld kregen de beelden onder ogen. Zo reageert Pedro, die in het verleden bij FC Barcelona speelde, vol trots. Kylian Mbappé focuste zich vooral op het bijschrift. "Ah ja, oude. Ik heb de boodschap begrepen."

Al 16 jaar getrouwd

Henry en Rajacic kennen elkaar al uit de tijd dan de Franse topspits furore maakte op de grasmat. In 2008 trouwden. Henry speelde succesvol voor onder meer Arsenal en FC Barcelona. Samen hebben ze drie kinderen: Tristan, Tatiana en Gabby. Henry heeft overigens nog een dochtertje, dat voortkwam uit een relatie met zijn toenmalige vrouw Nicole Merry.

De voetballegende is momenteel vooral populair door zijn rol bij de Amerikaanse sportzender CBS. Daar vormt hij een enorm geliefd viertal met ex-topspelers Jamie Carragher, Micah Richards en presentatrice Kate Scott.

Overigens was Henry niet alleen succesvol bij clubs als Arsenal en FC Barcelona. Met de nationale Franse ploeg won hij alles wat er te winnen viel. In 1998 werd hij wereldkampioen, in 2000 voegde hij daar een Europese titel aan toe. Daarnaast pakte Henry ook tweemaal de Confederations Cup, het toernooi tussen zes continentale voetbalbonden.