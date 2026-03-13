De Braziliaanse middenvelder Douglas Luiz vult opnieuw de pagina's van de roddelbladen. Na de veelbesproken breuk met de bekende voetbalster Alisha Lehmann heeft hij het geluk gevonden aan de zijde van een 19-jarige influencer. Zij is in sportkringen vooral bekend vanwege haar beroemde achternaam.

Maria Eduarda Gaspar heeft haar relatie met de 27-jarige voetballer Douglas Luiz bevestigd via haar Instagram-profiel, waar ze bijna 60.000 volgers heeft. “Jij bent mijn grootste zekerheid,” schreef de jonge influencer. De reactie van Douglas Luiz liet niet lang op zich wachten.

“Het zal mijn prioriteit zijn om jou gelukkig te maken,” antwoordde de voetballer romantisch. Luiz maakte eerder dit jaar de overstap van Juventus naar Aston Villa. Bij Juventus stond hij tegelijk onder contract met zijn toenmalige vriendin: Alisha Lehmann.

Douglas Luiz bracht de eerste helft van het huidige seizoen op huurbasis door bij Nottingham Forest, waar de vader van zijn huidige partner werkzaam is. Mogelijk heeft de voetballer haar daar dus ontmoet.

Edu Gaspar bekleedt sinds juli vorig jaar de functie van Global Director of Football bij de Premier League-club. Bij fans is hij echter vooral bekend van zijn spelerscarrière bij Arsenal. Met The Gunners won hij onder meer tweemaal de Premier League en de FA Cup. Ook was hij een tijdje sportief en technisch directeur bij de Londenaren. Als speler speelde hij overigens ook voor Corinthians uit Brazilië en het Spaanse Valencia. Voor Brazilië kwam hij tot 15 interlands.

Luiz brak vorig jaar met de Zwitserse voetbalster Alisha Lehmann. Het stel kwam in 2021 samen tijdens hun gezamenlijke tijd bij Aston Villa, vanwaar ze beiden de overstap maakten naar Juventus.

Hun relatie strandde echter na vier jaar. Een van 's werelds mooiste voetbalsters bevestigde inmiddels een nieuwe relatie met Montel McKenzie, een semi-professionele voetballer bekend van de realityshow Love Island. Ook Luiz is nu dus weer gelukkig in de liefde.