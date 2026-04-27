Scheidsrechter Danny Makkelie staat er goed op bij de UEFA en dat blijkt maar weer uit de nieuwe Champions League-aanstellingen. De Nederlander mag woensdag het duel tussen Atlético Madrid en Arsenal in het miljardenbal fluiten.

Makkelie krijgt ondersteuning langs de zijlijn van Hessel Steegstra en Jan de Vries. Serdar Gözübüyük is de vierde official. Dennis Higler is de videoscheidsrechter tijdens de wedstrijd met Pol van Boekel als assistent. De KNVB heeft deze samenstelling maandag bekend gemaakt.

Voor de 43-jarige Makkelie is de halve finale in de Champions League een belangrijke voorbereiding op het hoogtepunt van zijn seizoen. De in Curaçao geboren arbiter zal actief zijn in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Welke wedstrijden Makkelie precies zal gaan fluiten op het grootste WK ooit is nog niet bekend gemaakt door de FIFA.

Voor Makkelie is de halve finale van de Champions League ook een volgende grote wedstrijd die hij dit seizoen fluit. De arbiter was ook al de beleidsman bij de bekerfinale tussen AZ en NEC in de Kuip (5-1). Dat duel verliep zonder al te veel moeilijke beslissingen. ESPN speldde Makkelie die wedstrijd een microfoon op, waardoor mensen in een korte documentaire na de finale mee konden kijken. Zo werd onder andere een gesprek met Bryan Linssen opgenomen over 'saaie finales' waar beide heren achteraf wat kritiek op kregen.

Het is niet de eerste keer dat Makkelie dit seizoen een wedstrijd van Arsenal fluit. In maart stond hij ook al aan het roer tijdens de Champions League-wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Arsenal. Voor The Gunners is de Champions League nog een heet hangijzer richting het eind van het seizoen. De club dreigt in de Premier League de titel alsnog te verliezen in het zicht van de haven.

Arsenal heeft op dit moment een wedstrijd meer gespeeld dan Manchester City en het gat tussen beide teams is op het moment drie punten. Als Manchester City de volgende competitiewedstrijd tegen Everton weet te winnen, dan komt de club weer in punten gelijk met koploper Arsenal.