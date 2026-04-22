Scheidsrechter Danny Makkelie werd zondagavond tijdens de finale van de KNVB Beker tussen AZ en NEC plots naar de zijlijn geroepen. Via de telefoon werd hem verteld dat de veiligheid in de problemen kwam vanwege vuurwerk op de tribune. "Het was voor ons niet zichtbaar, maar dat wil niet altijd zeggen dat er dan niks aan de hand is."

Enkele minuten na de 3-0 van AZ werd de wedstrijd stilgelegd. ESPN heeft woensdag beelden vrijgegeven van het moment, waarbij ook het contact van Makkelie met de VAR te horen is. "Wedstrijd staken! Stopzetten", wordt er geroepen in het oor van Makkelie. "Fluiten, fluiten. Leg de wedstrijd stil", is de dringende oproep. Dat doet de scheidsrechter dan ook. "Oké, even dit duidelijk verkopen", wordt er vervolgens tegen hem gezegd.

Makkelie gaat naar de kant om een telefoon aan te nemen. Die beelden waren zondag ook te zien in de uitzending van de wedstrijd. Het zorgde voor veel verbazing, want er leek niets aan de hand te zijn in het stadion. De arbiter werd gebeld vanuit de veiligheidscoördinatie. "Vuurwerk op de tribune, heel even wachten", zegt hij als hij heeft opgehangen.

Uitleg

Na afloop geeft Makkelie zelf nog tekst en uitleg over het merkwaardige moment. "Op een gegeven moment moesten we de wedstrijd stilleggen. Het was een beetje onduidelijk waarom dat was. Ik heb begrepen dat dat te maken had met de openbare orde. Vanuit de commandokamer werd erom gevraagd. Het was voor ons niet zichtbaar, maar dat wil niet altijd zeggen dat er dan niks aan de hand is. Als er vanuit de politie of de veiligheidsorganisatie toch iets speelt, dan was dit waarschijnlijk toch nodig. Uiteindelijk duurt het gelukkig kort en is er verder niks uit voortgekomen."

Reactie KNVB

In het stadion was nergens vuurwerk te zien of te horen en de wedstrijd kon zonder verdere problemen worden uitgespeeld. Volgens Makkelie zou langer wachten alleen maar voor extra onrust zorgen rond het veld.

De KNVB gaf aan Sportnieuws.nl een reactie op de opmerkelijke situatie. "Na meerdere incidenten met vuurwerk in combinatie met gezichtsbedekkende kleding werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd. Dit gedrag is niet alleen verboden en gevaarlijk, maar staat ook haaks op waar voetbal voor hoort te staan", liet de voetbalbond weten aan deze site.