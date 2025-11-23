Alisha Lehmann is nog altijd op zoek naar haar eerste doelpunt in de Serie A sinds ze afgelopen zomer bij Como tekende. Maar toch heeft ze de aandacht van fans weten te trekken met een pikante topless fotoshoot.

De Zwitserse voetbalster poseerde topless voor een fotoshoot met modefotograaf Paolo Steve. Het resultaat hiervan plaatste ze op Instagram, waar ze ruim 16 miljoen volgers heeft. Op vier foto's is te zien hoe Lehmann alleen een spijkerbroek draagt.

Haar volgers werden helemaal wild na het zien van de kiekjes. "Wauw, wauw en nog eens wauw", schreef een fan. "Je bent gewoon perfect", reageerde een ander. Verder passeren comments als "mijn mobiel staat in brand door jouw heetheid" en "mooiste voetbalster ter wereld" de revue.

Immens populair

Lehmann wordt door veel grote media zoals The Sun wel vaker bestempeld als 'mooiste voetbalster ter wereld'. De 26-jarige Zwitserse is door haar uiterlijk razendpopulair op sociale media. Ze is op Instagram verreweg de meest gevolgde vrouwelijke voetballer met 16,2 miljoen volgers.

Vanaf dit seizoen speelt Lehmann bij de Italiaanse club FC Como. Ze maakte afgelopen zomer een binnenlandse overstap vanuit Juventus. Daarvoor voetbalde ze van 2018 tot 2024 in Engeland bij West Ham, Everton en Aston Villa. Daarnaast komt ze ook uit voor het Zwitserse nationale elftal.

Liefdesleven

Lehmann vormde tot mei van dit jaar een stel met Douglas Luiz, de voetballer die ze leerde kennen in hun gezamenlijke periode bij Aston Villa. Zij schreven geschiedenis door als eerste voetbalkoppel een transfer te maken naar Juventus. Voor allebei bleek het avontuur in Turijn echter van korte duur, want beide spelers zijn inmiddels al vertrokken bij de Oude dame. De Braziliaanse middenvelder is teruggekeerd naar de Premier League en speelt nu bij Nottingham Forest.