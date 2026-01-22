Alisha Lehmann viert donderdag haar 21e verjaardag en heeft die dag gekozen om te onthullen dat ze een nieuwe vriend heeft. De betreffende man - ook een voetballer - deelde een fotoreeks op zijn Instagram.

'Happy birthday baby', was de veelzeggende tekst van Montel McKenzie. De Engelsman heeft ruim 100.000 volgers op Instagram en is bekend van Baller League UK, waarin goede (oud-)voetballers zoas Luis Nani op een kleiner veld tegen elkaar in actie komen. Daarnaast is de 28-jarige McKenzie voetballer bij het hoge amateurteam Folkestone Invicta.

Zijn vriendin is wel profvoetbalster. Lehmann speelt momenteel voor Como, nadat zij in het verleden in actie kwam voor clubs als Aston Villa, West Ham United en Juventus. De Zwitserse aanvalster tekende vorig seizoen bij Juventus, zodat zij kon samenspelen met haar ex-partner Douglas Luiz. De Braziliaanse middenvelder speelt sinds de relatie klaar is bij Nottingham Forest.

'Mooiste voetbalster ter wereld'

Lehmann staat bekend als 'mooiste voetbalster ter wereld', een eretitel die zij mede dankt aan haar nagenoeg 16 miljoen volgers op Instagram. Maar haar schoonheid wordt sinds enige tijd in twijfel getrokken. Bild vindt de verschillen heel extreem. "Mensen zullen denken dat het twee verschillende personen zijn", aldus de krant.

De Duitsers hebben het dan over foto's van Lehmann als jonge speelster en nu. Wat opvalt is een enorm verschil in make-up, maar ook de vorm van haar gezicht. "Ze is amper nog te herkennen als de Lehmann van vroeger. Dat komt door cosmetische operaties. Ze heeft nu vollere lippen, meer uitstekende wangen, een smallere neus, scherpere gezichtskenmerken en een lager onderste deel van het gezicht."

Dokter aan het woord

Daarna laat de krant dokter Oliver Ludwig aan het woord. Hij zegt: "Lehmann heeft vermoedelijk diverse operaties ondergaan. Als ik zo naar de beelden kijk, dan vermoed ik een neuscorrectie, het weghalen van vet bij de wangen, fillers bij de lippen en jukbeenderen en een behandeling met botox bij de kauwspieren en dan ook nog een lift van de wenkbrauwen."