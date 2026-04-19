Manchester City heeft zondag een enorme slag geslagen in de titelstrijd. De thuisploeg heeft Arsenal met 2-1 verslagen en komt daarmee tot op drie punten van de koploper, die bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld. Voor Arsenal, dat de titel al 22 jaar niet won, begint het er steeds slechter uit te zien.

Het duel begon direct spectaculair. City zette Arsenal in de openingsminuten meteen onder druk, maar de bezoekers ontsnapten tweemaal aan een tegentreffer. Zo eindigde in de zesde minuut een schot van Semenyo op de paal. Gaandeweg vond Arsenal zijn ritme en begon de ploeg van Arteta zelf ook gevaarlijk te worden.

In de zestiende minuut viel de openingstreffer. Rayan Cherki dribbelde langs drie verdedigers in het strafschopgebied en zette City op voorsprong. Twee minuten later stond het echter alweer gelijk door een van de meest bizarre blunders van het seizoen. City-doelman Donnarumma was veel te traag met de bal aan de voet en schoot de bal rechtstreeks tegen Kai Havertz aan. De Duitser profiteerde dankbaar en maakte zodoende de 1-1.

Erling Haaland brengt titelstrijd in extase

Na de pauze veranderde het spelbeeld volledig. City nam het initiatief over en drong steeds nadrukkelijker aan. Haaland raakte al vroeg in het tweede bedrijf de paal uit een hoekschop en Arsenal ontsnapte opnieuw. De spanningen liepen op toen Arsenal om een rode kaart vroeg na een overtreding op Havertz, maar de VAR greep niet in. Donnarumma, die zijn blunder uit de eerste helft leek te willen goedmaken, redde ook nog knap op een schot van diezelfde Havertz.

Maar in de 65ste minuut was het alsnog raak voor City. Haaland rukte zich los van zijn bewaker Gabriel en schoot de bal overtuigend in de hoek. Arsenal probeerde wanhopig terug te komen. Eze raakte de paal, daarna deed ook verdediger Gabriel hetzelfde met een kopbal. In blessuretijd kreeg Haverts opnieuw dé kans om de titelstrijd weer in het voordeel van Arsenal te brengen, maar de Duitser zag zijn kopbal net over het doel van Donnaruma eindigen.

De gemoederen liepen hoog op in de slotfase. Haaland en Gabriel waren de hele wedstrijd al verwikkeld in een fysiek duel en dat liep bijna uit de hand. De twee kwamen met de hoofden tegen elkaar, waarbij Gabriel een beweging maakte alsof hij een kopstoot uitdeelde. Hij kwam goed weg met slechts een gele kaart, waar tegelijkertijd ook Haaland werd bestraft.

Arsenal laat het wederom liggen

De uitslag is een flinke tik voor Arsenal, dat eerder dit seizoen nog op een enorme voorsprong stond in de titelstrijd. De ploeg van Mikel Arteta verloor langzaam maar zeker de voorsprong in de strijd om de titel. Het is precies het patroon waar City-fans voor de aftrap al mee spotten.

i De 'bottlers' flesjes worden rijkelijk verkocht buiten het stadion. ©Getty Images

Buiten het Etihad werden flesjes water verkocht met het Arsenal-logo erop, een verwijzing naar de pijnlijke bijnaam 'bottlers'. De afgelopen drie seizoenen eindigde Arsenal als tweede, telkens na een veelbelovende start waarbij de titel binnen handbereik leek.