Liverpool deed ontzettend belangrijke zaken door drie punten te pakken in de derby tegen Everton. Virgil van Dijk bezorgde zijn club de 2-1 zege door diep in blessuretijd raak te koppen. De Britse media weten niet zo goed of ze positief of negatief moeten zijn over de regerend landskampioen en ploeg van Arne Slot.

Liverpool Echo slaat het seizoen van Liverpool in een paar zinnen plat. "Er zal ongetwijfeld een onderzoek gedaan worden naar hoe en wat er mis is gegaan dit seizoen. Een seizoen dat soms een marteling is geweest. Zeventien nederlagen in alle competities is een onacceptabele statistiek en het onderzoek moet zeer grondig zijn na het laatste fluitsignaal op 24 mei. Maar voor nu blijft Slot op koers voor het halen van de Champions League, iets dat de club een kans geeft om de problemen te corrigeren", concludeert het regionale medium.

Extra plek voor Engeland

Liverpool profiteerde van de thuisnederlaag van Chelsea tegen Manchester United dit weekend. Plek vijf is stevig in handen van Slot en Liverpool, met een voorsprong van zeven punten op nummer zes Chelsea. Met nog vijf duels te gaan lijken The Reds dus optimaal te profiteren van de extra plek die Engeland krijgt voor de Champions League van volgend seizoen. Die heeft het land verdiend op basis van het succesvolle huidige seizoen in Europa.

'Gaten geslagen'

De late winnende treffer van Van Dijk past wel in het seizoen dat Liverpool lijdt, schrijft Daily Mail. "Dit keer paste de slotfase beter bij de historie van de club. Zo vaak dit seizoen eindigden wedstrijden slecht voor Liverpool. Late goals hebben dit seizoen gaten geslagen in de pogingen van Liverpool om iets respectabels te laten zien in het seizoen van de titelverdediging. Eindelijk kwam Liverpool een keer aan de goede kant uit en dat is lang geleden."

Reddingsboei voor Slot

The Sun zag dat Slot door het oog van de naald kroop met de late zege. "Op het moment dat zelfs de fans van Slot zelf hem weg wilden hebben, dook Virgil van Dijk ineens op om hem een reddingsboei toe te werpen. Voor Slot is het heel belangrijk dat hij wat ademruimte heeft gekregen met de voorsprong in de Champions League-race. Ondanks dat de prestatie niet je-van-het was."