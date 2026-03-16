Voor Neymar wordt de weg naar het WK deze zomer met de maand zwaarder. De Braziliaanse superster hoopte tijdens de komende interlandperiode zijn rentree te maken bij de nationale ploeg, maar bondscoach Carlo Ancelotti besloot hem opnieuw buiten de definitieve selectie te laten. Daarmee lijkt de druk op de 34-jarige aanvaller alleen maar verder toe te nemen.

Ancelotti maakte maandag zijn 26-koppige selectie bekend voor de oefenduels met Frankrijk en Kroatië. Opvallend genoeg nam de Italiaan liefst negen aanvallers op, maar de naam van Neymar ontbrak. Dat terwijl de vedette volgens Braziliaanse media nog wel op de voorlopige lijst stond en door de bond 'nauwlettend werd gevolgd'.

Wéér geen rentree bij nationale selectie

Het is niet de eerste keer dat Neymar de laatste schifting niet overleeft. Ook eerder dit seizoen bleef een definitieve oproep uit, ondanks signalen dat hij bij volledige fitheid weer in beeld zou komen. Zijn laatste interland dateert inmiddels van oktober 2023, toen hij een helft meespeelde in een verloren WK-kwalificatieduel met Uruguay.

Voor Neymar is het een flinke knauw met het eindtoernooi wat zich langzaam maar zeker gaat aandienen. De aanvaller sprak eind vorig jaar nog openlijk over zijn wens om op het WK van komende zomer te schitteren. "Ik heb nog één droom. Ik moet een operatie ondergaan en volledig focussen op mijn WK-missie", zei hij destijds. Sindsdien probeert hij via zijn clubprestaties weer vertrouwen af te dwingen.

O mister Ancelotti divulgou a lista de jogadores convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.



WK 2026

Ondertussen lijkt Ancelotti steeds nadrukkelijker te bouwen aan een nieuwe generatie. Jongelingen als Endrick en Rayan kregen wél een kans om zich te laten zien in de oefencampagne in de Verenigde Staten. Daarmee geeft de bondscoach een duidelijk signaal dat hij vooruitkijkt richting de toekomst van de Seleção. De interlands tegen Frankrijk en Kroatië gelden als belangrijke tests in aanloop naar het WK, waar Brazilië in een groep met Marokko, Haïti en Schotland zit.

Geintje met Memphis Depay

Op clubniveau kruiste Neymar vannacht nog de degens met Memphis Depay in de Braziliaanse competitie. De Nederlander was namens Corinthians trefzeker in het duel met Santos, terwijl Neymar een assist leverde bij de gelijkmaker van Gabriel Barbosa. Het leverde ook een grappig moment op tussen de twee aanvallers, toen Neymar de bal weg tikte terwijl Memphis zich opmaakte voor een vrije trap.

Voor Memphis lijkt de treffer precies op tijd te komen met het oog op de komende interlands van Oranje. Nederland oefent later deze maand tegen Noorwegen en Ecuador, terwijl de definitieve selectie binnenkort wordt bekendgemaakt.