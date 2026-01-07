Het zijn lastige tijden voor Neymar. De Braziliaanse aanvaller heeft nogal veel last van blessures en mede daarom speelt hij nu in eigen land voor Santos. De 33-jarige Neymar hoopt straks fit op het WK te verschijnen met Brazilië.

Santos-aanvaller Neymar overwoog een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten na zijn laatste blessure. Dat onthult zijn vader en zaakwaarnemer Neymar da Silva Santos Sr op het YouTube-kanaal Rafa Tecla T.

"Hij liep een meniscusblessure op en de media brachten het nieuws naar buiten voordat we er zelfs over hadden gesproken", zegt de vader van de topvoetballer. "Dat liet een leegte achter in zijn hoofd. Het was te veel... Ik kwam bij mijn zoon thuis. 'Dus, hoe gaat het met je?', vroeg ik. Hij draaide zich om en zei: 'Ik kan het niet meer aan. Laten we de operatie doen. Papa... Ik weet niet eens of het de moeite waard is. Wat mij betreft, ik ben het zat.'"

'Ik denk dat ik het kan'

"Ik zei: 'Zoon, als je de operatie wilt, zodat we ons kunnen richten op je herstel en je weer beter wordt, dan sta ik achter je.' De volgende ochtend begon hij te trainen, schoot hij links en rechts... Toen keek hij me aan en knikte met zijn hoofd: 'Ik denk dat ik het kan.' Hij ging naar buiten en scoorde. Op het moment dat hij dat deed, keek hij naar me en zei dat hij helemaal tot het einde zou gaan."

Volgens ESPN wordt verwacht dat Neymar hersteld zal zijn voor de start van het Braziliaanse seizoen 2026, eind januari. Zijn contract bij Santos loopt tot 31 december van dit jaar. Vorig seizoen scoorde Neymar 11 doelpunten en gaf hij 4 assists in 30 wedstrijden. Santos eindigde toen op de 12e plaats in de Braziliaanse competitie.