Memphis Depay heeft zondag zijn eerste goal van het seizoen in de Braziliaanse Serie A gemaakt. De Nederlandse aanvaller was voor het eerst in bijna drie maanden trefzeker voor Corinthians in de uitwedstrijd tegen Santos, de club van Neymar.

Het duurde even, maar na zes wedstrijden heeft Memphis eindelijk weer gescoord in de Braziliaanse Serie A. Zijn laatste treffer dateerde van 21 december 2025. Zondagavond Nederlandse tijd opende Memphis tegen Santos na achttien minuten de score voor Corinthians. Aan de linkerkant van het strafschopgebied maakte hij handig ruimte voor zichzelf, waarna hij de bal nauwkeurig in de verre hoek schoot.

De goal van Memphis was uiteindelijk niet genoeg voor de winst van Corinthians. Vier minuten later maakte Gabriel Barbosa gelijk voor Santos, na een assist van Neymar. Neymar speelde de hele wedstrijd en zorgde nog voor een geinig momentje tussen hem en de Nederlander, waarbij hij de bal op speelse wijze wegtikte terwijl Memphis een vrije trap wilde nemen.

Oranje

Memphis lijkt met zijn doelpunt precies op tijd weer in vorm te komen voor de interlands van Oranje later deze maand. Nederland speelt oefenduels tegen Noorwegen op 27 maart en tegen Ecuador op 31 maart. Vrijdag wordt de definitieve selectie bekendgemaakt, waarna de spelers maandag samenkomen.

De Nederlandse aanvaller heeft in 2026 evenveel competitiedoelpunten gemaakt als dat hij prijzen heeft gewonnen. In februari veroverde hij met Corinthians de Braziliaanse Supercup (Supercopa do Brasil) door met 2-0 van landskampioen Flamengo te winnen.

Pijnlijk einde aan pikante rel

Onlangs kwam er een hartverscheurend einde aan een pikante rel rondom de Braziliaanse influencer Lary Simões en Memphis. Vorig jaar kwam in de openbaarheid dat de twee samen een kindje zouden krijgen. Het meisje dat werd verwacht, overleed echter vóór de geboorte, zo maakte Simões eerder deze maand bekend in een emotioneel bericht.

"Je kwam voor een moment in deze wereld, maar mijn ziel werd voor altijd getekend. Mijn lichaam was het thuis van een engeltje", schreef ze via Instagram. "Ik was moeder, in stilte, in het heilige. Jouw aanwezigheid en jouw gezelschap maakten al deel uit van mij."