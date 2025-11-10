Eind oktober 2025 werd bekend dat er een enorm gokschandaal woekert in het Turkse voetbal. Maandag werd een nieuwe stap gezet: diverse betrokkenen zijn gearresteerd.

Turkse autoriteiten hebben in het onderzoek naar gokken op voetbalwedstrijden acht personen gearresteerd, onder wie een voorzitter van een club uit de hoogste divisie. De Turkse voetbalbond TFF heeft 1024 spelers voorlopig geschorst die disciplinair worden onderzocht.

De stap volgt na een eerdere schorsing van 149 scheidsrechters en assistent-scheidsrechters. Zij worden verdacht van illegaal gokken. Onder de 1024 geschorste spelers zitten volgens de bond 27 voetballers uit de hoogste competitie in Turkije.

Galatasaray

Volgens het staatspersbureau Anadolu heeft een rechtbank de arrestatie bevolen van voorzitter Murat Özkaya van Eyupspor, dat zeventiende staat in de Süper Lig.

Onder de onderzochte voetballers zijn Eren Elmali en Metehan Baltaci van Galatasaray, de club die afgelopen woensdag nog met 3-0 won bij Ajax. Ook Ersin Destanoglu en Necip Uysal van Besiktas zouden zijn doorverwezen naar de tuchtcommissie, zo meldden Turkse media.

Competitie

De Turkse bond heeft aangekondigd dat de competitie in de tweede en derde divisie twee weken wordt uitgesteld.