Het enorme Turkse gokschandaal in de voetbalcompetities aldaar brengt nu ook grote problemen aan het licht bij de getroffen teams. Honderden profvoetballers en semiprofs werden de afgelopen weken geschorst omdat ze betrokken zijn bij het gokken op eigen wedstrijden. Een van de getroffen teams zit nu met de gebakken peren.

De Turkse voetbalclub Agri Spor kan bijna geen team meer op de been brengen. De vierdedivisionist traint momenteel met nog maar zeven spelers, omdat zeventien anderen zijn geschorst vanwege het gokschandaal in het Turkse voetbal. "Momenteel is de directie en de trainersstaf groter dan het aantal spelers", zei vicevoorzitter Tekin Yusan tegen staatspersbureau Anadolu. Agri Spor overweegt nu de selectie aan te vullen met jeugdspelers.

Amateurspelers van maximaal 20 jaar oud

"We zijn van plan om volgende week te spelen met een selectie uit ons onder-19-team en de onder-19-teams in de regio. Helaas is de transferperiode nog niet geopend. We moeten de eerste helft afsluiten met amateurspelers geboren tussen 2005 en 2008." De voorzitter hoopt op de steun van de fans in de uitdagende tijden.

Honderden scheidsrechters en voetballers betrokken

Het gokschandaal teistert het Turkse voetbal al weken. De Turkse voetbalbond (TFF) maakte eind oktober bekend dat 152 scheidsrechters ervan worden verdacht weddenschappen te hebben geplaatst. Er lopen ook onderzoeken tegen clubs en spelers: 149 scheidsrechters en meer dan duizend spelers zijn in afwachting van het onderzoek geschorst. Zevenentwintig spelers uit de hoogste Turkse competitie, de Süper Lig, zijn bij de zaak betrokken, waaronder voetballers van topclubs Galatasaray en Besiktas.

Ajax - Galatasaray

Galatasaray was recent nog te gast in de Johan Cruijff Arena voor een Champions League-duel met Ajax. Aan de hand van topspits Victor Osimhen wonnen de Turken makkelijk. Aangezien het gokschandaal vooralsnog alleen de nationale competitie betreft, hoeft er bij de topclub nog niet gevreesd te worden dat dat resultaat wordt afgepakt of dat er ook internationale straffen volgen.

