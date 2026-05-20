De finale van de Europa League gaat woensdag 20 mei tussen Freiburg en Aston Villa. De Duitse en Engelse club staan tegenover elkaar in het Tüpraş Stadium in Istanbul (Turkije). Voor de Nederlandse kijker is er goed nieuws, want het duel is voor iedereen gratis te zien.

Ziggo Sport is sinds twee jaar de rechtenhouder van al het Europese voetbal van de UEFA. Zo zijn de Champions League, Europa League én Conference League bij die zender te zien. Echter waren tot nu toe alleen de wedstrijden van de Nederlandse clubs gratis live te zien via de tv-kanalen of een stream. Echter komt er nu met de finales op het programma weer verandering in.

Gratis en zonder registratie

Ook de drie grote finales van de UEFA-toernooien zijn gratis te zien, ook als je geen abonnement bij Ziggo of Ziggo Sport hebt. 'Je kunt gratis en zonder registratie inloggen op de Ziggo GO-app en vanaf 20.50 uur op Ziggo Sport Free 1 genieten van de uitzending. Ziggo-abonnees kunnen de wedstrijd zien op Kanaal 14 die standaard in het Ziggo tv-pakket zit. En ook alle Ziggo Sport Totaal-kijkers kunnen de wedstrijd volgen. Om 20.00 uur begint de voorbeschouwing', schrijft de aanbieder.

Hélène Hendriks en commentator

'De avond opent om 20.00 uur met een uitgebreide voorbeschouwing vanuit de studio in Hilversum. Hélène Hendriks doet de presentatie, met Youri Mulder en Danny Blind als vaste analisten aan tafel. Samen blikken zij vooruit op de wedstrijd en de weg die de finalisten naar Istanbul aflegden. Sam van Royen doet aan het veld verslag vanuit het Tüpraş Stadion, met ex-keeper van Oranje Tim Krul aan zijn zijde voor analyse. Het commentaar bij de wedstrijd is in handen van Vincent Schildkamp', maakt Ziggo de 'line-up' bekend.

Freiburg - Aston Villa

Voor Freiburg is het de allereerste Europese finale in de clubgeschiedenis. Aston Villa heeft wat dat betreft een streepje voor, want de club uit Birmingham won in 1982 bijvoorbeeld de Champions League. Daarnaast hebben de Engelsen 'Mr. Europa League' op de bank zitten. Trainer Unai Emery won het toernooi de afgelopen jaren al vier keer (drie keer met Sevilla, één keer met Villarreal). De winnaar van de finale speelt volgend seizoen in de Champions League.

Nederlands succes volgend jaar?

Namens Nederland is bekerwinnaar AZ verzekerd van deelname aan het nieuwe Europa League-toernooi en daar kan FC Twente via de voorrondes nog bij komen. Mocht NEC de voorrondes van de Champions League niet overleven, dan zakt de Nijmeegse ploeg ook nog af naar de hoofdfase van de Europa League.

