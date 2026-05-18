Nu Ajax veroordeeld is tot play-offs voor Europees voetbal, lijken de gevolgen niet te overzien voor Jordi Cruijff. De technisch directeur wil volgend jaar PSV gaan aanvallen, maar had niet gerekend op het verlies van de miljoenen die Ajax normaliter uit Europa mee krijgt. Trainer en analist Robert Maaskant verwacht een monsterklus. "Ik zou niet weten hoe hij dat moet gaan doen."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt Robert Maaskant alvast het nieuwe seizoen met presentator Damian Vlottes en verslaggever Rick Kraaijeveld. De stelling wordt opgeworpen dat Jordi Cruijff Ajax volgend jaar kampioen maakt, zoals de directeur zelf wil. Maaskant is het daar stellig mee oneens. "Ik zou niet weten hoe hij dat moet doen", bekent hij.

Opbouw van Ajax

Cruijff had natuurlijk gehoopt op een boel miljoenen uit de Champions League of eventueel de Europa League, zodat hij Ajax opnieuw kon opbouwen. Maar PSV aanvallen is volgens Maaskant een onmogelijk doel. "Ik denk als je naar Ajax kijkt op dit moment, met de manier van spelen en de spelers die ze hebben, dan hebben ze geen schijn van kans over een heel seizoen tegen PSV", vertelt Maaskant.

Het zegt voor hem al alles dat de beste speler van Ajax, Mika Godts, niet eens wordt geselecteerd voor België. "Dan is er toch iets misgegaan in de scouting en opleiding." Daarbij moet Cruijff ook nog een geschikte trainer voor de groep krijgen. Ajax versleet drie trainers dit seizoen en elke opvolger deed het nog slechter dan de man die ervoor trainer was. Als laatste Oscar Garcia; de Spanjaard is een vertrouweling van Cruijff.

Filosofie van Cruijff

"Ik ben er voorstander van dat je een trainer neemt die ook denkt en voelt als Cruijff dat vroeger deed, dus dan zou het heel logisch zijn dat je mensen haalt die bekend zijn met de strijdwijze van Ajax. De goede veldbezetting, hoog baltempo en veel één tegen één situaties, direct naar de goal toe. Zo'n trainer wil je bij Ajax", somt Maaskant op. "Je wil vermaakt worden in de ArenA en je wil dan niet een trainer, zoals Francesco Farioli, die een laag blok op je eigen zestien zet. Daarbij was Farioli een uitstekende trainer, maar niet voor Ajax."

Er is een groot probleem waar Cruijff tegenaan gaat lopen, ondanks zijn grote netwerk. "Ajax heeft natuurlijk nul uitstraling op het moment dat ze geen Europees voetbal hebben", vindt Maaskant. Daar valt Kraaijeveld hem bij. "Dat is het probleem natuurlijk, er zijn veel namen die Cruijff kent, maar die komen niet zomaar."

Serieuze zorgen bij Ajax

Maaskant verwacht dan ook dat iedereen, behalve Jordi, met de handen in het haar zit bij Ajax. "Dat is echt een probleem, ze maken zich daar serieus zorgen over. Welke spelers komen als je niet eens Europa League speelt?", vraagt hij zich hardop af. "Ajax is dit jaar, op een opleving na, niet beter gaan spelen. Dat heeft ook met de selectie te maken. Daar moet Cruijff volgend jaar keihard op doorselecteren", besluit Maaskant.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

