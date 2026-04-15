Bayern München en Arsenal hebben woensdagavond de halve finale van de Champions League bereikt. De Duitsers deden dat na een zinderend duel met Real Madrid. De Spaanse recordkampioen beleefde een dramatische slotfase in Duitsland en werd uitgeschakeld na een rode kaart voor Eduardo Camavinga.

Real Madrid moest een achterstand van 2-1 uit de heenwedstrijd goedmaken en scoorde al razendsnel de openingsgoal in München door een blunder van keeper Manuel Neuer. Daarmee kwamen de ploegen weer op gelijke hoogte over twee duels. Aleksandar Pavlovic maakte het doelpunt van Arda Güler echter meteen weer ongedaan: 1-1.

Güler was even later weer trefzeker voor Real vanuit een vrije trap. Neuer raakte de bal nog aan, maar kon een doelpunt niet voorkomen. Maar de voorsprong werd wederom snel teniet gedaan. Harry Kane scoorde de 2-2. Voor rust viel ook nog het vijfde doelpunt van de wedstrijd. Kylian Mbappé was verantwoordelijk voor de 2-3.

Rode kaart

In de tweede helft bleven de doelpunten uit. Maar in de slotfase kreeg Real Madrid het moeilijk. De ploeg moest verder met tein man na een tweede gele kaart voor Eduardo Camavinga. Daar profiteerde Bayern meteen van. Luis Diaz scoorde in minuut 89 een cruciaal doelpunt. In de blessuretijd was het drama voor Real compleet toen Olise de 4-3 scoorde. Bayern gaat daardoor naar de halve finales en speelt daarin tegen titelhouder Paris Saint-Germain.

Arsenal - Sporting CP

Bij het duel tussen Arsenal en Sporting bleven doelpunten uit nadat de Engelse club vorige week de heenwedstrijd met 1-0 had gewonnen. Dat betekent dat de Premier League-koploper naar de halve finale gaat. Daarin treft het Atlético Madrid, dat dinsdag FC Barcelona uitschakelde.

De ploeg van Mikel Arteta kon wel weer een opsteker gebruiken. De laatste duels in de Premier League, FA Cup en League Cup werden namelijk verloren. Arsenal staat nog wel bovenaan in de Engelse competitie.

Jurriën Timber geblesseerd

Jurriën Timber maakte woensdag nog geen deel uit van de wedstrijdselectie van Arsenal. De Nederlandse verdediger is nagenoeg hersteld van de enkelblessure die hij eind vorige maand opliep. Arteta zei dinsdag op een persconferentie nog dat Timber tegen Sporting misschien weer in de selectie zou zitten, maar het bleek nog te vroeg voor speelminuten. Aanvaller Bukayo Saka was ook nog niet van een blessure hersteld en ontbrak ook tegen Sporting.