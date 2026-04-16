Real Madrid verloor woensdag in de Champions League wederom van Bayern München en werd in de kwartfinale uitgeschakeld. Dat zorgde voor een hoop woede bij de Madrilenen. Niet alleen richting de scheidsrechter, maar ook onderling. Het kwam tot ruzie tussen Vinicius Junior en Jude Bellingham.

De frustraties bij Vinicius waren de hele wedstrijd zichtbaar. Hij gaf in het met 4-3 verloren duel weliswaar een assist op Kylian Mbappé, maar er lukte ook heel veel niet. Zoals wel vaker resulteerde dat in het nodige misbaar op momenten dat het tegenzat in de wedstrijd.

Zo deelde Vinicius een merkwaardige duw uit aan tegenstander Joshua Kimmich en beklaagde hij zich veelvuldig als hij geen vrije trap kreeg. De frustratie uitte zich niet alleen richting scheidsrechter Slavko Vincic, maar ook richting ploeggenoot Jude Bellingham.

In de tweede helft kregen beide spelers het met elkaar aan de stok. Vinicius zag een actie mislukken, mede door een matige aanname, en hield volgens Bellingham de bal te lang bij zich.

Direct daarna verweet de Engelsman hem dat hij niet afspeelde, wat Vinicius irriteerde. Hij snauwde hem van een afstand toe: "Wat wil je? Hou je mond!"

🗣️"¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca" le dijó Vinicius a Bellingham



Opmerkelijke statistiek

Opvallend: de twee leken elkaar zoveel mogelijk te vermijden op het veld. Volgens officiële gegevens van de UEFA gaf Jude Bellingham slechts vier keer een pass aan Vinicius Junior, terwijl de Braziliaan de Engelsman geen enkele keer de bal gaf.

Het was niet de enige boze reactie rondom de wedstrijd, die werkelijk een lust voor het oog was. Na de 1-2 in Madrid moest Real de achterstand goed maken en dat leek lange tijd ook te lukken. Bij rust stond het 2-3 en bij die stand zou het verlengen worden. Dat werd het echter niet door een opmerkelijke slotfase waarover nog wel even wordt nagepraat.

Eduardo Camavinga kreeg vlak voor tijd zijn tweede gele kaart. Niet vanwege een zware tackle, maar omdat hij de bal niet snel genoeg teruggaf toen Bayern recht had op een vrije trap. De scheidsrechter vond de Fransman te lang treuzelen en stuurde hem het veld uit. Daarna maakte Bayern twee goals en besliste het de wedstrijd en het tweeluik.

Na het laatste fluitsignaal waren de rapen gaar. Veel spelers van Real belaagden zich bij de scheidsrechter. Vinicius Junior was daar ook bij betrokken, maar Arda Güler misdroeg zich het meest. Hij haalde boos verhaal en daar zat de leidsman niet op te wachten. De Turk kreeg na het laatste fluitsignaal nog een rode prent