Arne Slot zit momenteel weer in zwaar weer met Liverpool. De regerend kampioen moddert al het hele seizoen maar wat aan en liep zaterdagmiddag tegen een flinke 4-0 nederlaag aan tegen Manchester City in de FA Cup. Nu wordt ook nog met beschuldigende vinger naar Slot gewezen voor het vertrek van een boegbeeld.

Het aanstaande afscheid van Mohamed Salah bij Liverpool aan het einde van het seizoen, wat na negen jaar een einde maakt aan een succesvolle samenwerking, zou zijn ingegeven door de slechte relatie van de aanvaller met Slot. Dat onthulde de Egyptische voetballegende Mohamed Aboutrika.

De 33-jarige Salah bevestigde vorige week dat hij Anfield zou verlaten, ondanks dat hij nog een jaar contract had bij de Reds. Het besluit leidde direct tot speculatie over de beweegredenen. Nu beweert Aboutrika, een voormalig teamgenoot, idool en vriend van Salah, dat hij na de aankondiging met hem heeft gesproken.

'Slot heeft Salah weggestuurd'

In een interview met beIN Sports beweerde de voormalige aanvaller dat Slot "Salah heeft weggestuurd". "Een van de redenen achter het vertrek van Mohamed Salah bij Liverpool is de aanwezigheid van Arne Slot, omdat we de laatste tijd problemen zagen", aldus Aboutrika.

"Jij, Slot, hebt de man weggestuurd", is de harde conclusie van de Egyptenaar. "Salah had slechts een tweejarig contract bij Liverpool… Salah wil in alle rust werken en genieten van de volgende fase van zijn carrière. Salah heeft geen goedkeuring nodig van Slot of wie dan ook", sneerde hij.

Toekomst

Aboutrika voegde eraan toe dat hij zijn vriend advies had gegeven over zijn toekomst. "Ik sprak met hem en vertelde hem de voorkeursbestemming waar hij heen moest gaan. Mijn relatie met hem is er een van broederschap en vriendschap. Ik gaf hem mijn standpunt over zijn volgende bestemming. Salah heeft niemand nodig om hem te begeleiden of advies te geven", legde hij uit.

Kink in de kabel tussen Slot en Salah

De relatie tussen de speler en de trainer is dit seizoen gespannen geweest, ondanks het winnen van de Premier League-titel in Slots eerste seizoen op Anfield. In november, nadat Salah drie opeenvolgende wedstrijden buiten de basiself was gelaten, verklaarde hij geen "relatie" te hebben met de coach en van plan te zijn de club te verlaten, die hem "onder de bus had gegooid".