De carrière van Aaron Ramsey zit er op. De 35-jarige middenvelder uit Wales heeft besloten te stoppen met voetballen. Daarmee komt er een einde aan een carrière die hem langs Arsenal en Juventus bracht, maar ook zorgde dat hij onbedoeld wereldberoemd werd door een opvallende 'vloek'.

Ramsey zat zonder club sinds hij in december Pumas verliet en speelde sinds september niet meer voor de Mexicaanse club. Ook voor het nationale team van Wales kwam hij sinds september 2024 niet meer in actie. Dus heeft hij besloten om te stoppen.

Bekend door 11 jaar Arsenal

"Dit was geen makkelijke beslissing. Na veel wikken en wegen heb ik besloten om te stoppen met voetbal. Het was een eer om het shirt van Wales te dragen en zoveel ongelooflijke momenten te beleven met het nationale team", zo stelt de voormalig international. Hij is vooral bekend van zijn tijd bij Arsenal, waar hij van 2008 tot en met 2019 speelde. Met die club won hij onder meer drie keer de FA Cup. In 2019/2020 werd hij met Juventus kampioen van de Serie A, zijn enige landstitel ooit.

"Dank aan alle clubs waar ik het geluk had te mogen spelen. Dank aan alle coaches en stafleden die me hebben geholpen mijn droom te verwezenlijken en op het hoogste niveau te spelen. En een grote dank aan mijn vrouw, kinderen en mijn hele familie. Zonder jullie aan mijn zijde was dit alles niet mogelijk geweest", schreef de ex-topvoetballer op zijn sociale media.

Voor het nationale team van Wales speelde hij 86 wedstrijden en scoorde hij 21 doelpunten. Met het nationale team speelde hij op het Europees kampioenschap in 2016 en 2021, evenals op het wereldkampioenschap in 2022. In 2016 stuntte hij met Wales door de halve finale te behalen.

De bizarre 'vloek van Aron Ramsey'

Het afscheid van Ramsey betekent ook het einde van de zogeheten 'vloek van Aaron Ramsey'. Dat zit zo: het viel voetbalvolgers op dat wanneer Ramsey een goal maakte, er niet veel later een wereldberoemd persoon kwam te overlijden. Dat gebeurde onder meer bij Steve Jobs en David Bowie, maar vorig jaar nog bij Giorgio Armani. Hij stierf vier dagen na een goal van Ramsey.