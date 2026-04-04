Arsenal heeft nog twee competities over waar het zilverwerk kan winnen. Zaterdag werd het in de kwartfinales van de FA Cup uitgeschakeld. Het ging mis voor de ploeg van trainer Mikel Arteta op bezoek bij een club uit het Championship.

Tot vorige maand was Arsenal nog in de race voor de quadruple. Maar de Gunners verloren in de League Cup-finale met 2-0 van Manchester City, nadat Arteta koos voor 'bekerkeeper' Kepa Arrizabalaga. Bij een van de twee tegendoelpunten grabbelde de Spanjaard, waardoor zijn team voor een kansloze missie stond.

Uitschakeling in FA Cup

Zaterdag keepte Arrizabalaga weer en opnieuw ging het mis, qua resultaat dan. Er werd verloren van Southampton. De koploper van de Premier League kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van Ross Stewart, die halverwege de tweede helft ongedaan werd gemaakt door de Zweed Viktor Gyökeres. In de slotfase maakte Shea Charles de winnende treffer: 2-1.

Arsenal miste de nodige spelers, onder wie Jurriën Timber. Hij is geblesseerd en moest ook de interlandperiode met het Nederlands elftal aan zich voorbij laten gaan. Van de nationale ploeg keerden ook spelers niet terug fit, zoals Declan Rice en Bukayo Saka.

Koploper in Premier League

Arsenal lijkt voor het eerst sinds 2004 de Premier League te gaan winnen. In de competitie is de voorsprong op de Manchester City 9 punten, met een wedstrijd meer gespeeld. Sporting Portugal is komende week de tegenstander in de kwartfinale van de Champions League.

FA Cup

Eerder op zaterdag bereikten Manchester City en Chelsea al de halve finales van de FA Cup. De Citizens deden dat ten koste van het Liverpool van Arne Slot. In eigen huis werd het liefst 4-0. Chelsea won met nog grotere cijfers. Het liet niets heel van Port Vale, de nummer laatst van de League One: 6-0. Zondag spelen West Ham en Leeds nog voor een plek op Wembley, waar de halve finales worden afgewerkt.