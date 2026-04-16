Hugo Ekitiké heeft met een emotionele post gereageerd op zijn heftige diagnose na Liverpool - PSG. De Franse aanvaller van de club van de Nederlandse trainer Arne Slot scheurde zijn achillespees af en ligt er de komende negen maanden zeker uit. Hij mist het WK en een groot deel van het nieuwe seizoen van Liverpool. Op Instagram laat hij voor het eerst van zich horen na de onfortuinlijke Champions League-avond op Anfield.

"Het is moeilijk, misschien zelfs oneerlijk... maar ik ben dankbaar dat dit mij hier gebeurt, onder jullie", richt hij zich tot de miljoenen Liverpool-fans en iedereen die hem steunt. "Ik ben niet alleen. Jullie kracht en liefde zullen mijn drijvende kracht zijn. Tot snel weer, Anfield", schrijft hij op Instagram. 'Snel' zal dan vooral als supporter op de tribune zijn, want spelen kan hij de komende maanden niet. Het zou zelfs kunnen dat hij pas in 2027 weer op het veld verschijnt.

Lange revalidatie

Geen WK voetbal, waar hij zijn debuut zou maken voor de Franse nationale ploeg op een eindtoernooi. Pas vorige zomer maakte hij de overstap van de Bundesliga naar Premier League-kampioen Liverpool. Met elf goals droeg hij dit seizoen al flink bij aan de Reds, die een teleurstellend vervolgseizoen kennen na de landstitel. Tientallen voetballers steken Ekitiké een hart onder de riem onder zijn post.

Veel steun

Tegenstander Desiré Doué van PSG, maar bovenal landgenoot, was er als een van de eerste grote namen bij om Ekitiké te steunen. "Sterkte, broer... Je komt nog sterker terug. Moge God je bijstaan." Ook Paul Pogba denkt en hoopt dat de Franse aanvaller (23) sterker uit deze enorme deceptie terugkomt. Liverpool-ploeggenoten Conor Bradley, Ryan Gravenberch en Milos Kerkez supporten hun Franse maatje.

Liverpool

Voor Slot betekent het ook een aderlating in zijn selectie. De Fransman was een van zijn beste spelers. De andere topspits Alexander Isak is net weer fit na een slepende blessure en zou Ekitiké kunnen vervangen de laatste duels van het seizoen. Liverpool maakt geen kans meer op een prijs na uitschakelingen in de Champions League, FA Cup en Carabao Cup. De achterstand in de Premier League is opgelopen tot achttien punten.

Liverpool moet in het slot alle zeilen bijzetten om in de top-vijf te eindigen en daarmee een Champions League-ticket voor volgend seizoen veilig te stellen.