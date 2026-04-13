Na Lutsharel Geertruida heeft ook Brian Brobbey te maken gekregen met racistische uitingen bij Sunderland. De club heeft nu een statement gedeeld, waarin de opmerkingen die de spits naar zijn hoofd kreeg streng worden afgekeurd.

Enkele weken geleden ging het voor de eerste keer mis bij Sunderland. Eind maart kreeg Geertruida verschillende racistische uitingen naar zijn hoofd tijdens de derby tegen Newcastle United. Brobbey pakte in die wedstrijd een hoofdrol door in de slotfase de 2-1 te maken, waardoor Sunderland de derby won. De wedstrijd lag ook even stil door de verwensingen aan het adres van Geertruida en later werd er iemand opgepakt vanwege de uitingen.

Afgelopen zondag ging het wederom mis, maar nu voor Brobbey. De spits was betrokken bij een nare botsing tussen Spurs-verdediger Christian Romero en hun doelman Antonin Kinsky. Brobbey leek een klein duwtje te geven, waardoor de botsing tot stand kwam en dat werd hem niet in dank afgenomen. De spits werd voor van alles uitgemaakt en kreeg op social media zelfs een aantal racistische uitingen naar zijn hoofd.

Bij Sunderland is men woest en de club deelt een statement naar aanleiding van de racistische uitingen. "Wij staan vierkant achter Brobbey en bieden hem onze constante support. Dit is niet een op zichzelf staand incident. Racisme is ongehoord en heeft geen plaats in onze sport of beschaving. En we zullen doorgaan met ons hierover uitspreken. Zonder twijfel en elke keer als het voorkomt", start de club hard in het statement.

Ook haalt Sunderland het incident van Lutsharel Geertruida van enkele weken geleden nog aan. "Recentelijk kregen we hier met Romaine Mundle en Geertruida ook al mee te maken. Dat laat zien hoe vaak dit helaas nog voorkomt en hoe onacceptabel het is. Zowel in het stadion als online. Voetbal moet een veilige en inclusieve omgeving zijn voor iedereen, zonder enige uitzondering.

Handhaving Sunderland

Sunderland staat op dit moment tiende in de Premier League en lijkt zich te gaan handhaven bij hun eerste seizoen terug in de hoogste Engelse klasse. Brobbey staat onder contract bij de club, Geertruida wordt gehuurd van RB Leipzig.