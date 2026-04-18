Er is zaterdag geschiedenis geschreven in de Bundesliga. Marie-Louise Eta (34) werd de eerste vrouwelijke trainer die aan de zijlijn stond van een officieel duel. De eindverantwoordelijke van Union Berlin zag meteen hoe de tegenstander een absolute wereldgoal maakte.

Na de 3-1 nederlaag tegen hekkensluiter Heidenheim schoof de nummer 11 van de Bundesliga trainer Steffen Baumgart aan de kant. Hij werd opgevolgd door Eta. Union Berlin had daarmee een primeur. Nog niet eerder was een vrouw hoofdtrainer bij een mannenelftal van een club in de Bundesliga. In andere Europese landen is dat ook nog nooit voorgekomen.

Zaterdag was Eta voor het eerst de baas bij Union Berlin. Dus volgde een wedstrijdinterview vlak voor de aftrap. "Ik heb de commotie meegekregen. Dat kun je niet zomaar opzij schuiven. Maar nu ging het erom ons zo goed mogelijk voor te bereiden", vertelde ze aan Sky Sport.

Na de aankondiging dat zij Union tot het einde van het seizoen zou overnemen, verschenen er op sociale media diverse seksistische reacties. Als gevolg daarvan lieten velen uit de sportwereld van zich horen om haar te steunen. "Ik ben blij dat ik hier ben, hier bij de Alten Försterei. Ik kan niet wachten tot het zo meteen begint."

Gelijk een wereldgoal om de oren

"Ik ben ervan overtuigd dat we er vandaag vol tegenaan zullen gaan. We gaan er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten", besloot Eta. Ze was amper uitgesproken of de 0-1 lag er al in voor Wolfsburg. Patrick Wimmer danste het halve veld over en mikte met buitenkant rechts in de bovenhoek. Eta kon er alleen maar bewondering voor hebben.

Vroegtijdig einde van carrière

De voetballoopbaan van de 34-jarige Eta eindigde vroegtijdig. Ze kende grote successen bij Turbine Potsdam. Destijds, onder de naam Marie-Louise Bagehorn, won ze met de club drie keer de Duitse landstitel en de Champions League in 2010. Door diverse blessures moest ze op 26-jarige leeftijd haar carrière beëindigen.