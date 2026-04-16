De 34-jarige Marie-Louise Eta werd donderdag officieel voorgesteld als hoofdtrainer van Union Berlin. Ze is de eerste vrouw met die functie in een top vijf-voetbalcompetitie en dat leidde tot veel reacties online. "Het zou fijn zijn als de vragen en grote aandacht op een dag verdwijnen."

Union Berlin heeft vorige week trainer Steffen Baumgart ontslagen. Eta werd bij de nummer 11 van de Bundesliga aangesteld als tijdelijke opvolger en staat nu voor het eerst de pers te woord in haar nieuwe functie. Daarbij reageert zij op alle online aandacht voor de eerste vrouwelijke coach in een Europese topcompetitie.

Zelf vindt Eta die titel overigens niet terecht. "Ik ben ook niet de eerste vrouw in het mannenvoetbal. Er zijn al vrouwelijke coaches geweest voor mij, zelfs in de Franse tweede klasse", zegt ze. “Ik had niet verwacht dat het tot zo’n groot onderwerp zou uitgroeien."

Haatreacties

Helaas was de aandacht niet alleen maar positief. Er werden ook seksistische opmerkingen gedeeld op sociale media. “Ik weet dat er haatreacties zijn gekomen, maar ik heb er zelf niet veel van meegekregen", aldus Eta. "Het is jammer genoeg een algemeen probleem op sociale media dat mensen zich er anoniem uitspreken. Het zegt eigenlijk ook veel meer over de mensen die die berichten posten dan over de mensen over wie het gaat.”

"Ik begrijp de interesse natuurlijk wel, mijn aanstelling heeft de nodige maatschappelijke impact", vervolgt ze. "Hopelijk is het ook een inspiratiebron voor jonge meisjes. Maar het zou fijn zijn als de vragen en grote aandacht op een dag verdwijnen. Dat het enkel over de sport en prestaties gaat. Iedereen wil het best mogelijke bereiken, ongeacht zijn of haar geslacht.”

“Voor mij heeft het uiteindelijk altijd om voetbal gedraaid. Ik ben blij en dankbaar voor het vertrouwen dat de club in mij stelt”, besluit ze. Komende zaterdag speelt Union Berlin de eerste wedstrijd in de Bundesliga onder leiding van Eta. De ploeg speelt thuis tegen Wolfsburg, de nummer 17 van de competitie.