Bundesliga-club Union Berlin verraste afgelopen weekend vriend en vijand door Marie-Louise Eta aan te stellen als hoofdtrainer. Oranje Leeuwinnen-bondscoach Arjan Veurink vindt het zéér opmerkelijk dat het zó groot werd gemaakt in de internationale voetbalwereld. "Dat zegt wel iets", stelt Veurink.

Union Berlin zette Steffen Baumgart na een 3-1 nederlaag op straat, waarna de nummer elf van de Duitse competitie ervoor koos om de 34-jarige Eta voor de groep te zetten. Het is een historische keuze, want ze is de eerste vrouwelijke coach bij een mannenteam in een Europese topcompetitie. "Ik vind dat een héél goede ontwikkeling. Dat het als zulk groot nieuws wordt neergezet, dat zegt wel iets over het mannenvoetbal", vindt Veurink.

Gedurde keuze van Union Berlin

Eta was de coach van het onder 19-team van Union Berlin, maar is per direct doorgeschoven. Veurink geniet van de gedurfde keuze van de Duitse clubleiding. "In de maatschappij heb je zoveel voorbeelden van vrouwen op cruciale posities", vervolgt Veurink. "Ik vind het gek dat het in het mannenvoetbal niet normaal is."

De bondscoach van de Oranje Leeuwinnen werkt zelf al jaren in de top van het vrouwenvoetbal. Hij was onder meer jarenlang assistent van Sarina Wiegman, die al meermaals aan clubs uit het mannenvoetbal is gelinkt. "Dit is een voorbeeld voor clubs en vrouwelijke coaches. Dat juich ik ontzettend toe", besluit Veurink.

Hoofdtrainer tot einde van het seizoen

Eta is voorlopig aangesteld als tijdelijke trainer van de hoofdmacht. Union-directeur Horst Heldt is vooral blij dat de vrouwelijke coach de honneurs waarneemt tot het einde van het seizoen. "Totdat ze in de zomer, zoals gepland, hoofdcoach van het eerste damesteam wordt", stelde Heldt. De Duitse schreef in 2023 geschiedenis door de eerste vrouwelijke assistent-trainer te worden in de Europese topcompetities.

Union Berlin heeft elf punten voorsprong op nummer zeventien Wolfsburg. Het verschil met de zestiende plaats, die aan het einde van het seizoen een promotie‑degradatieduel betekent, bedraagt zeven punten. "We beleven tot nu toe een bijzonder teleurstellende tweede seizoenshelft en laten ons niet misleiden door de ranglijst. We hebben dringend punten nodig om ons verblijf in de competitie veilig te stellen."