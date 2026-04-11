Liverpool weet na drie duels weer wat winnen is. Zaterdagavond pakte de ploeg van de veelbesproken Nederlandse trainer Arne Slot de volle buit tegen Fulham. De man van de wedstrijd: een 17-jarige linksbuiten.

Slot won in alle competities drie keer op rij niet. Met Fulham dat op bezoek kwam, was er ook een lastige horde te nemen. De Nederlandse trainer won immers nog nooit van de ploeg uit Londen. Marco Silva mag met recht zijn angstgegner worden genoemd. Begin januari leek Liverpool met 2-1 te winnen van Fulham, maar in de 97e minuut zorgde Harrison Reed met een streep in de kruising voor een flinke dreun.

Die kreeg Liverpool de afgelopen week opnieuw meerdere te verwerken. Het zorgde ervoor dat Slot wederom onder het vergrootglas ligt, met name bij de Britse media. Helemaal nadat Liverpool midweeks kansloos onderuit ging tegen Paris Saint-Germain in de Champions League. Het werd 'maar' 2-0 in Parijs, waardoor The Reds nog leven.

Liverpool wint met 2-0

Dat was ook terug te zien in Slots basisopstelling. Enkele krachten, onder wie Ryan Gravenberch, begonnen op de bank. Ook was er plek voor de 17-jarige Rio Ngumoha. Met onbevreesde arrogantie zocht hij keer op keer zijn directe tegenstander op. Het was dan ook Ngumoha die de ban brak namens de thuisploeg.

In de 36e minuut krulde hij een bal na een mooie actie fraai in de verre hoek: 1-0. Zo'n vier minuten later was Ngumoha weer de belangrijkste man. Dit keer kapte hij naar binnen en vond hij Cody Gakpo. Die nam knap aan, behield het overzicht en bediende Mo Salah. Het afzwaaiende clubicoon schoof als vanouds de bal tegen het net.

Champions League-plekken

Dat bleek de eindstand, want in de tweede helft werd niet meer gescoord. Liverpool vergat de wedstrijd wel in het slot te gooien, maar kwam achterin amper in de problemen. Dus mogen Slot en zijn mannen drie belangrijke punten bijschrijven. Ze staan steviger op de vijfde plek, die aan het einde van het seizoen recht geeft op Champions League-voetbal.

Dinsdag wacht de return in de kwartfinales van dat miljardenbal tegen Paris Saint-Germain.