Trainer Arne Slot van Liverpool voelt zich nog altijd gesteund door de beleidsbepalers en de supporters van de club. De club gaat door een dramatische periode en werd afgelopen week uitgeschakeld in de FA Cup. Bovendien werd er verloren van Paris Saint-Germain in de Champions League. "Maar hoe vreemd het ook klinkt, ik voel ook de steun."

De regerend kampioen is bezig aan een teleurstellend seizoen en heeft alleen in de Champions League nog een kans op een prijs. In de heenwedstrijd van de kwartfinale tegen PSG verloor Liverpool met 2-0.

'Ik voel steun'

Slot vertelde tijdens de persconferentie voor het competitieduel met Fulham van zaterdag dat hij voelde dat directeuren Richard Hughes en Michael Edwards achter hem staan. "Ik herhaal mezelf misschien veel, maar ik voel veel steun. Niet alleen van de eigenaren, maar ook van Richard en Michael. Maar hoe vreemd het ook klinkt, ik voel ook de steun van de fans", zei de trainer.

Een groep supporters van Liverpool is zaterdag van plan om te protesteren tegen de eigenaren van de club vanwege de voorgestelde prijsstijging van tickets. Slot hoopt dat het protest niet de sfeer op Anfield zal beïnvloeden. Tijdens het FA Cup-duel met Manchester City (4-0) verlieten de Liverpool-fans vroegtijdig het uitvak en klonken er spreekkoren: 'You're getting sacked in the morning'.

'Zelfs tijdens protesten'

"Niet alleen in moeilijke tijden, maar ik denk dat Anfield in het verleden, en ook sinds ik hier ben, heeft laten zien hoe belangrijk deze fans voor ons zijn", zei de coach. "Ik heb altijd steun gevoeld, in goede en slechte tijden. Ik hoop dat ze, zelfs tijdens protesten, net zo behulpzaam kunnen zijn als ze altijd voor ons zijn geweest."

De ploeg staat momenteel vijfde in de Premier League en strandde ook al in de League Cup. Liverpool moet de vijfde plek zien te behouden om zich te plaatsen voor de Champions League volgend seizoen.