Tottenham Hotspur heeft in de strijd tegen degradatie een overwinning uit handen gegeven in het thuisduel met Brighton & Hove Albion. Brighton-verdediger Jan Paul van Hecke gaf de assist op de late gelijkmaker van Georginio Rutter: 2-2. Tot dat moment leek Xavi Simons de Spurs aan een belangrijke overwinning te hebben geholpen.

Door het gelijkspel blijft Tottenham op de achttiende plaats staan. Dat zou aan het einde van het seizoen degradatie betekenen. De achterstand op nummer 17 West Ham United is 1 punt, maar Tottenham heeft al een duel meer gespeeld.

Aanvoerder Micky van de Ven voorkwam na een half uur met een fraaie redding en veel geluk een achterstand voor de Spurs. Vijf minuten voor rust vond Oranje-international Simons met een afgemeten voorzet Pedro Porro, die Brighton-doelman Bart Verbruggen verschalkte met een kopbal.

Vlak voor rust maakte de Japanner Kaoru Mitoma gelijk met een fraaie treffer.Een kwartier voor tijd ging Van Hecke in de fout in de opbouw, waarna de bal bij Simons terechtkwam. De aanvaller creëerde oog in oog met landgenoot Mats Wieffer ruimte voor het schot en trof doel via de binnenkant van de paal.

Simons trekt shirt te vroeg uit

Een uitzinnige Simons trok zijn shirt uit en vierde zijn fraaie doelpunt met de thuisfans, alsof de zege al binnen was. In de blessuretijd ging het alsnog mis.

Concurrenten van Tottenham Hotspur

Spurs heeft nog vijf wedstrijden om het vege lijf te redden. Burnley (19ste) en Wolverhampton Wanderers (20ste en laatste) hebben nóg minder punten, maar de onderste drie clubs degraderen. Momenteel staat de gevallen topclub achttiende met 31 punten. West Ham United (32 punten) en Nottingham Forest (33 punten) lijken met de Londenaren de strijd voor een plek boven de degradatiestreep uit te vechten.