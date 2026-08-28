Er is een einde gekomen aan de grote zorgen rond voormalig Premier League-voetballer Akos Buzsaky. De 44-jarige Hongaar was ruim een week als vermist opgegeven en de politie was inmiddels naar hem op zoek. Vrijdag liet de oud-speler van onder meer Queens Park Rangers echter zelf van zich horen. Buzsaky is veilig en legt in een persoonlijke verklaring uit waarom hij zich had teruggetrokken.

De ongerustheid rond Buzsaky ontstond nadat bekend werd dat de Hongaar sinds 18 augustus werd gezocht. Volgens berichten uit zijn thuisland was er al meer dan een week niets van hem vernomen. De politie startte daarop een zoektocht. Ook in Engeland leidde zijn vermissing tot veel bezorgde reacties, aangezien Buzsaky daar jarenlang als profvoetballer actief was.

Zorgen

Queens Park Rangers sprak woensdag publiekelijk zijn zorgen uit. De Londense club liet weten te hopen en bidden dat de voormalig publiekslieveling veilig zou worden teruggevonden. Ook Plymouth Argyle, een andere oude werkgever van Buzsaky, kwam met een boodschap van steun. De club hoopte dat de Hongaar snel in goede gezondheid terecht zou zijn.

Vrijdag kwam uiteindelijk het verlossende nieuws. Buzsaky meldde zich en maakte via sociale media duidelijk dat hij veilig is. Volgens de voormalig middenvelder was zijn afwezigheid het gevolg van een moeilijke periode in zijn privéleven. "De afgelopen maanden hebben er ernstige veranderingen in mijn leven plaatsgevonden die mij flink op de proef hebben gesteld", legde hij uit.

De oud-voetballer voelde naar eigen zeggen op een bepaald moment de behoefte om afstand te nemen van zijn dagelijkse leven. "Er kwam een moment waarop ik voelde dat ik me moest losmaken van de dagelijkse dingen", aldus Buzsaky. Zijn moeder maakte zich ondertussen grote zorgen en stapte naar de politie. Volgens Buzsaky was daarbij sprake van een misverstand.

Toen Buzsaky hoorde dat er naar hem werd gezocht, besloot hij meteen weer van zich te laten horen. Ook liet hij de politie weten dat hij veilig was. Daarna bedankte hij iedereen die zich zorgen om hem had gemaakt. "Het voelde heel goed om zoveel liefde te ontvangen", liet hij weten.

Opluchting

Het nieuws betekent een grote opluchting voor zijn familie, vrienden en voormalige clubs. Buzsaky heeft in Engeland namelijk nog altijd de nodige bekendheid. De middenvelder kwam in 2005 naar het Engelse voetbal toen hij bij Plymouth Argyle terechtkwam. Daarvoor speelde hij onder meer bij FC Porto, waar hij tijdens zijn periode in Portugal onder José Mourinho werkte.

Vooral bij Queens Park Rangers maakte Buzsaky naam. Hij kwam in 2007 aanvankelijk op huurbasis naar de club en maakte vervolgens definitief de overstap. In totaal speelde hij 125 wedstrijden voor QPR, waarin hij 24 keer scoorde. Met de Londense club promoveerde hij in 2011 naar de Premier League. Een seizoen later kwam hij achttien keer in actie op het hoogste niveau van Engeland.

Moeilijke periodes

Na zijn voetbalcarrière sprak Buzsaky openlijk over moeilijke periodes buiten het veld. Zo vertelde hij eerder in een podcast dat hij na zijn loopbaan met een verslaving had geworsteld, zonder daarbij te specificeren om wat voor verslaving het ging.