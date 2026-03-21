Liverpool leed zaterdag een tiende nederlaag in de Premier League. De ploeg van Arne Slot ging met 2-1 onderuit tegen Brighton & Hove Albion. Britse media zien een zorgelijke situatie voor het team.

Liverpool stelt dit seizoen erg teleur in de Premier League. De regerend landskampioen staat op plek vijf in de competitie en is dus ook niet zeker van de Champions League volgend jaar. Afgelopen woensdag won het team nog met 4-0 van Galatasaray in het miljardenbal, maar zaterdag kreeg het weer een flinke domper te verwerken.

Zorgelijk

Britse tabloid Daily Mail spreekt van "een grote stap achteruit". "Liverpool zal zorgelijk toekijken naar Chelsea en Aston Villa in de race om Champions League-kwalificatie. Arne Slot had voorafgaand aan de wedstrijd gezegd dat er geen ruimte meer is voor fouten, maar ging meteen onderuit", wordt er geschreven. "Hij gaat een moeilijke interlandperiode tegemoet."

Ook The Sun is kritisch na de zoveelste nederlaag. De afgelopen tien jaar verloor Liverpool nooit tien duels in de Premier League. "Vraagtekens bij de toekomst van Slot leken voorbarig, maar hij heeft een team gecreëerd dat bang lijkt voor zijn eigen schaduw."

'Slot verder onder druk'

Ook The Times merkt op dat 'Slot verder onder druk komt te staan'. 'De hoop op Champions League-voetbal heeft een deuk opgelopen' na de 2-1-nederlaag. Danny Welbeck was twee keer trefzeker, voormalig AZ-speler Milos Kerkez maakte het enige doelpunt van de ploeg van Slot. Liverpool blijft vijfde, Brighton stijgt naar plek acht.

Nederlanders

Zeven Nederlanders stonden in de basis bij het Premier League-duel. Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo begonnen in de formatie van trainer Slot. Bij Brighton stond Bart Verbruggen onder de lat met Jan Paul van Hecke en Mats Wieffer voor zich. Joël Veltman viel in bij Brighton.