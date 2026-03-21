Liverpool heeft opnieuw een wedstrijd in de Premier League verloren. De ploeg van de geplaagde trainer Arne Slot verloor op bezoek in Brighton met 2-1. Daardoor neemt de druk op de Nederlandse oefenmeester weer toe.

De wedstrijd tegen Brighton liep voor Liverpool wederom uit op een deceptie. Na afgelopen week, toen The Reds glanzend van Galatasaray wonnen (4-0) en zich plaatsten voor de kwartfinale van de Champions League, was er even hoop dat de ploeg het weer op de rit had. Niets bleek echter minder waar in een vermakelijk duel met Brighton.

Oranje-gekleurd

Het uitduel van Liverpool met Brighton begon als een heus Oranje-gekleurde wedstrijd. Liefst zeven Nederlanders begonnen aan de aftrap. Voor de bezoekers begonnen Virgil van Dijk, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch. Namens de thuisploeg startten Mats Wieffer, Bart Verbruggen en Jan-Paul van Hecke.

Al na acht minuten zat de schrik er voor de uitploeg goed in. Hugo Ekitike raakte geblesseerd en moest gewisseld worden. Tot overmaat van ramp werd het vijf minuten later ook al 1-0 voor Brighton, via Danny Welbeck. De gelijkmaker kreeg Liverpool na een halfuur spelen cadeau. Na een blunder van Lewis Dunk, die zonder te kijken de bal naar Verbruggen kopte, toonde oud-AZ'er Milos Kerkez zich alert. Hij onderschepte de bal en maakte koelbloedig af: 1-1.

Verlies

Vervolgens kreeg Liverpool iets meer de overhand in de wedstrijd. Maar na de rust ontvouwde zich eenzelfde soort scenario als in het eerste bedrijf. Het was wederom Welbeck die zijn ploeg voor de tweede keer op voorsprong zette: 2-1. Liverpool probeerde nog terug te komen, maar dat lukte niet. Daarmee weet de formatie van Slot voor alweer de derde competitiewedstrijd op rij niet te winnen.

Druk op Slot

De druk op Slot bereikt inmiddels een absoluut hoogtepunt. De kritiek op de 47-jarige trainer is niet mals. Hoe veel krediet Slot nog heeft bij Liverpool is onbekend, dat gaan de komende dagen uitwijzen. Het is echter wel aannemelijk dat de Nederlander, na het succes in de Champions League, voorlopig nog op zijn post mag blijven zitten.

Champions League

In de strijd om een Champions League-ticket staan The Reds momenteel vijfde, een plek te laag. Daarvoor moet de ploeg bij de beste vier ploegen eindigen. Met het nieuwe verlies geven ze de concurrentie weer de kans om verder uit te lopen.