De dag van de langverwachte Klassieker is eindelijk daar. Duels tussen Feyenoord en Ajax zijn altijd op het scherpst van de snede. Maar vanwege de belangen op de ranglijst, is dit affiche nóg boeiender. Kees Jansma blikt met Sportnieuws.nl vooruit op de wedstrijd.

Dit jaar is het weer PSV dat met het kampioenschap aan de haal gaat, maar de strijd tussen Ajax, Feyenoord en NEC om plek 2 is er niet minder spannend om. Feyenoord staat ondanks een onrustig seizoen nog altijd tweede. Ajax staat er vijf punten achter en NEC drie. Kees Jansma ziet een Eredivisie waarin 'iedereen van iedereen kan winnen'. "Feyenoord heeft nog alles in eigen hand natuurlijk. Het is geen samba-voetbal, maar ze hebben ook niet per se de samba-spelers gekocht", ziet Jansma.

Geheimzinnige krachten

Terwijl Ajax afgelopen weekend met 4-0 won van Sparta, had Feyenoord het moeilijk tegen Excelsior. Omdat er een nieuwe wind waait in Amsterdam na de komst van Oscar Garcia bij Ajax 1, vinden de meeste mensen dat Ajax een kleine favorietenrol heeft. Jansma behoort niet tot die groep. "Ik behoor tot degene die toch heel stiekem denkt dat Feyenoord gaat winnen. Maar volgens mij ben ik de enige in de wereld", lacht Jansma.

De reden daarvoor is simpel volgens de perschef van Curaçao. "Er komen meestal geheimzinnige krachten naar boven als Feyenoord thuis speelt. Er wordt geknokt en gevochten, er komt vaak een verrassing uit. Zondag hoeven ze in ieder geval absoluut geen mooi voetbal te spelen. Dat vraagt helemaal niemand in Rotterdam", vindt hij.

Dick Advocaat

Voor Jansma wordt het sowieso een bijzonder onderonsje, nu zijn gewaardeerde collega Dick Advocaat als adviseur bij Feyenoord is gekomen. De twee werkten jarenlang samen, het meest recent nog bij Curaçao waar Advocaat eerder weg ging. Jansma gaat wel naar het WK met Curaçao.

"Dick zal er misschien ook nog wel een defensiever accentje op leggen", beweert Jansma als hij kijkt naar de stijl van Advocaat. Robin van Persie gaf aan dat hij niet ineens de hand van Advocaat gaat laten zien in het spel van Feyenoord. Maar dat er wat realistischer gespeeld gaat worden, kan je wel verwachten. "Dan kan Feyenoord met een boel vechtvoetbal en een goede rechtsbuiten in Anis Hadj Moussa, wel wat bewerkstelligen. Ik denk toch dat ze stiekem eroverheen denderen."

