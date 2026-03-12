Topvoetballer Vinicius Junior krijgt het vaak zwaar te verduren. Hij krijgt tijdens wedstrijden regelmatig te maken met racisme of wordt uitgejouwd door het publiek. Volgens een oud-teamgenoot gaat dat zijn tol eisen bij de Braziliaan. "Hij heeft veel aan zijn hoofd."

Eden Hazard speelde van 2019 tot 2023 bij Real Madrid met Vinicius. Hij maakt zich zorgen om de aanvaller. De Belg herkende wat van zichzelf in zijn oud-teamgenoot. "Hij houdt van voetbal en wil plezier maken. Een beetje zoals ik was op het veld", vertelt hij in een interview met Vincent Langendries.

'Soms denk ik: arme jongen'

Maar volgens Hazard worden ijn kwaliteiten op het veld nu vaak over het hoofd gezien door wat hij daarbuiten over zich heen krijgt. "Dat moet zwaar op hem wegen", zegt hij over de 25-jarige. "Hij heeft veel aan zijn hoofd voor een wedstrijd. Soms denk ik: arme jongen. Hij weet dat hij ermee moet dealen en dat er geen maatregelen worden getroffen. Dat moet een last zijn."

Dat kan Vinicius zelfs weleens gaan opbreken in de toekomst. "Het zou me niet verbazen als hij op zijn dertigste stopt met voetballen. Omdat er nooit iets gaat veranderen", zegt Hazard, die de Braziliaan ook nog wat advies meegeeft. "Als vriend wil ik hem zeggen: wees voorzichtig. Speel zoal je wil, maar pas op."

Dan kan hij de echte voetbalfans wel op zijn hand krijgen. "Ik heb vier jaar met Vinicius gespeeld en heb gemerkt dat hij fysiek en mentaal sterk is. Hij speelt bij de beste club en doet wat hij moet doen. Petje af", besluit Hazard.

Incident in Champions League

Vinicius was eind februari nog slachtoffer van een incident in de Champions League-wedstrijd tussen Real Madrid en Benfica. Benfica-speler Gianluca Prestianni zou hem racistisch zou hebben bejegend. Prestianni kreeg een schorsing van één wedstrijd, maar hij en Benfica ontkenden dat de Argentijn iets racistisch had gezegd.

Madrid won woensdagavond met 3-0 van Manchester City in de achtste finale van de Champions League. De return wordt volgende week gespeeld.