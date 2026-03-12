Ryan Babel bouwt aan een leven na zijn voetbalcarrière. De voormalig international van het Nederlands elftal kondigde in november 2024 zijn afscheid aan. Sindsdien is hij bezig met ondernemen, mode, bitcoin en padel. Maar Babel maakt zich ook hard voor een revolutie in het hedendaagse voetbal.

"Ik geloof dat er een nieuw tijdperk in het voetbal aanbreekt", trapt Babel af op zijn LinkedIn. De oud-topvoetballer verwacht dat zwarte managers de grootste rollen gaan overnemen in de voetballerij. "Verantwoordelijkheid nemen en frisse perspectieven inbrengen die de sport vooruit helpen", schrijft hij bij een video, waarop te zien is hoe hij druk de pupillen van amateurclub AFC in Amsterdam traint.

"Verschillende ervaringen zorgen voor verschillend leiderschap. En dat soort leiderschap kan het voetbal op krachtige manieren vooruit helpen", denkt Babel. "Geloof me... Die persconferenties gaan interessant worden", lacht hij. "Maar die verandering in denkwijze vindt niet alleen plaats op managementniveau. Ik zie het ook bij spelers."

Babel hamert op leven ná het voetbal

Volgens Babel krijgen steeds meer voetballers in de gaten dat er nog een leven is na hun carrière. Dat vergt in zijn ogen net zo veel aandacht. " Spelers denken op de lange termijn, leren over financiën", schetst Babel. De netwerken die worden opgebouwd, zorgen voor nieuwe kansen buiten het veld. Bij hem speelde zijn zaakwaarnemer daarin een grote rol.

"Door gesprekken, begeleiding en voorbeelden uit het echte leven moedigde hij me aan om verder vooruit te kijken en beslissingen te nemen die niet altijd op het moment zelf duidelijk zijn, maar op de lange termijn belangrijk zijn", aldus Babel. Het opende deuren voor hem en creëerde onvoorziene kansen. Hij eindigt haast poëtisch. "Want de werkelijkheid is simpel: Het spel eindigt. Je nalatenschap zou dat niet moeten doen."

Businessman Babel

Op LinkedIn staat dat Babel zelf onder meer actief is in vastgoed. "Ik ben al vanaf het begin van mijn carrière actief in de vastgoedsector, met een vastgoedportefeuille die zich uitstrekt van Amsterdam tot Liverpool en Miami", schrijft hij in zijn bio.