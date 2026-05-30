Dit weekend vindt het dartstoernooi Baltic Sea Darts Open plaats. Dat Euro Tour-evenement moet het stellen zonder topdarter Michael van Gerwen. Hij is momenteel op vakantie met zijn twee kinderen. Ook door twee andere toernooien gaat daardoor een streep.

Van Gerwen had een onrustige periode in zijn privèleven, want hij ging scheiden van Daphne Govers. Met haar heeft hij twee kinderen: dochter Zoë (8) en zoon Mike (6). Van Gerwen verdween in de nasleep van de scheiding een poosje uit het circuit. Sindsdien verloopt het met pieken en dalen voor de Brabander.

Als er niet snel topresultaten bij de grotere toernooien komen, dan is het realstisch dat Van Gerwen uit de top 20 van de Order of Merit valt. En als je zo laag staat op de ranglijst van de dartbond PDC, dan wordt zijn loting ongunstiger of moet hij zich zelfs gaan kwalificeren voor bepaalde evenementen.

Vincent van der Voort

Daarom, zo hamert zijn vriend en ex-profdarter Vincent van der Voort er keer op keer op, is het belangrijk om in het wedstrijdritme te blijven. Het ontbreekt aan consistentie, maar door telkens pauzes in te lasten, wordt het lastiger om dat weer te bereiken.

Vrijdag kwamen de deelnemerslijsten van Players Championship 19 en 20 naar buiten, die komende maandag en dinsdag plaatsvinden in Milton Keynes. Van Gerwen heeft zich afgemeld voor die zogeheten vloertoernooien, die niet op tv worden uitgezonden, maar die wel gewoon meetellen voor de rangking; zowel voor de reguliere Order of Merit als de speciale Pro Tour Order of Merit.

Plek 29

Momenteel staat Van Gerwen op laatstgenoemde ranglijst slechts op plek 29, met 8100 Britse pond. De Pro Tour Order of Merit gaat over het prijzengeld van 12 maanden bij de vloertoernooien en Euro Tour-evenementen. De lijst is belangrijk voor spelers die niet direct toegang krijgen tot grote toernoioen op basis van de reguliere Order of Merit. Het is een soort vangnet. Van Gerwen dreigt dus door dat vangnet heen te vallen, terwijl hij ook dreigt te tuimelen op de reguliere Order of Merit.

Darts Draait Door

De Brabantse ex-wereldkampioen was ook bij PC 17 en 18 absent. Van der Voort was het daar niet mee eens, zei hij in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Je wil dat hij beseft dat hij de opwaartse lijn te pakken had",zei Van der Voort. "Maar hij koos ervoor om deze toernooien weer te laten schieten. We hebben het erover gehad, maar hij was ook anderhalve week van huis vanaf de Pro Tours in Hildesheim tot en met de Euro Tour in Graz en de Premier League. Hij merkte dat de energie op was. Vlak na die winst was het ook alweer slecht. Hij had acht verschillende hotels gehad in 13 dagen, dat is ook niet optimaal."

