Wist je dat een 180'er eigenlijk niet de knapste score is bij het darten? De bullseye is dan wel slechts 50 punten waard, maar een stuk kleiner dan de triple 20. Drie keer raak in dat kleine vakje, het is een finish die bijna nooit wordt gegooid. Toch deed de Engelse darter Ryan Joyce het vrijdag zonder blikken of blozen in een wedstrijd tegen de Nederlander Christian Kist.

De 40-jarige Joyce won de eerste ronde van de Baltic Sea Darts Open in het Duitse Kiel met 6-3 van de Nederlander Christian Kist. Het toernooi staat dit weekend op het programma als onderdeel van de European Tour. Maar het resultaat was bijzaak, want wat Joyce deed om die partij te winnen, zorgde voor de nodige opschudding.

Drie keer bullseye

Joyce gooide niet één, niet twee, maar drie pijlen achter elkaar in de bullseye. Op die manier noteerde hij een finish van 150 en won hij de leg op het moment dat het 3-3 stond. Een checkout die bijna nooit wordt gegooid, ook omdat het logischer is om bij een 150-finish te beginnen met een triple.

De Engelsman trok zich er niets van aan. Joyce liep rustig terug naar zijn tafeltje en liet slechts een kleine glimlach zien. Daarna won hij ook de laatste twee legs en trok hij de wedstrijd overtuigend naar zich toe met 6-3. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Duitser Schindler.

Michael van Gerwen ontbreekt

Voor de Nederlandse darters wordt het een druk weekend in Kiel. Later komen ook Jeffrey de Zwaan, Niels Zonneveld, Richard Veenstra, Kevin Doets, Dirk van Duijvenbode, Wessel Nijman, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Gian van Veen in actie. Eerder op de dag won ook Jimmy van Schie overtuigend, met 6-0 van Ian White. De grote afwezige is Michael van Gerwen, die op vakantie is en dit toernooi overslaat.

Luke Littler wint Premier League

In de dartswereld was het ook gisteren al groot feest. Luke Littler kroonde zich tot winnaar van de Premier League Darts na een zenuwslopende finale tegen Luke Humphries in de O2 Arena in Londen. De twee Engelsen leverden een waanzinnig duel af voor bijna 15.000 toeschouwers.

Littler won de beste finale ooit met 11-10 en pakte daarmee revanche voor de verloren eindstrijd van 2025. De jonge wereldkampioen ging naar huis met een prijzengeld van 350.000 pond - omgerekend ruim 400.000 euro.

