Dikke tranen bij Luke Littler. Niet omdat hij de Premier League Darts voor de tweede keer in zijn nog prille carrière won. De emoties liepen vooral hoog op door een eerder incident. De negentienjarige Littler was zo van slag, dat een interview met hem werd afgekapt.

Littler zegevierde na een zinderende finale met Humphries. The Nuke gooide 111 gemiddeld en won na een beslissende leg. Hij mag daardoor 350.000 pond bijschrijven en krijgt opnieuw de felbegeerde trofee mee naar huis, in 2024 was hij ook al de beste. Net toen Littler bij Sky Sports geïnterviewd werd, brak hij volledig.

Dikke tranen bij Luke Littler

Littler kreeg veel rotzooi over zich heen na een akkefietje met Gian van Veen in Manchester. Een week later in Brighton en vervolgens in Rotterdam kreeg hij het publiek massaal over zich heen. Dat zat hem meer dwars dan hij in eerste instantie deed laten merken. Bij zijn overwinningsspeech in Londen kwamen alle emoties los. Halverwege zijn verhaal barstte de negentienjarige Engelsman in huilen uit.

Hij was zelfs zo ontdaan, dat verliezer Humphries voor de camera werd getrokken. Na een slok water en een momentje voor zichzelf keerde de winnaar van de Premier League weer terug. "Na Brighton kwam ik van het podium af met een gemiddelde van in de 70... Eenmaal thuis zei ik tegen Faith (zijn vriendin, red.): 'Ik wil dit niet meer doen, iedere week met het publiek zo'. Ik zei tegen haar dat ik er slecht aan toe was", sprak hij met een brok in zijn keel, waarna hij opnieuw vol schoot. Dus werd het interview definitief afgekapt.

Pure resilience 💪



Luke Littler admitted he wanted to stop playing in the Premier League due to the crowd, but he didn't, and won the tournament 🏆 pic.twitter.com/YAs0l3EiUi — BBC Sport (@BBCSport) May 28, 2026

'Misschien ziet het publiek nu wat het met hem doet'

Bij Viaplay werd ex-darter Vincent van der Voort gevraagd naar zijn mening over het tranendal. "Hij is niet iemand die veel praat, hij is altijd stil, altijd rustig. Elke keer als hij uitgefloten heeft, heeft hij het weggelachen. Nu komen we er eigenlijk achter dat het wel degelijk binnen is gekomen bij hem, dat hij op internet heel veel haatberichten naar zich toe heeft gekregen. Nu zie je wat het met hem doet. Het is misschien goed dat het gebeurd, zodat het publiek ziet wat het met hem doet", was zijn reactie.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover