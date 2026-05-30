Al dik twee jaar zet Luke Littler de dartswereld naar zijn hand, maar laten we niet vergeten dat de Engelsman nog een tiener is. De 19-jarige 'Luke the Nuke' is gevoeliger dan hij soms overkomt. De frustraties liepen dit jaar zo hoog op, dat de tweevoudig wereldkampioen eraan dacht te stoppen in de Premier League. Dat hield hij geheim voor zijn ouders.

Luke Littler heeft donderdag voor de tweede keer de Premier League of Darts gewonnen. De 19-jarige Engelse wereldkampioen versloeg in een finale van hoog niveau zijn landgenoot Luke Humphries met 11-10 in legs. Het was de derde keer op rij dat de twee Engelse darters in de finale in de O2 in Londen stonden. In 2024 won Littler en vorig jaar was Humphries hem de baas.

De Nederlandse deelnemers aan de Premier League, Michael van Gerwen en Gian van Veen, wisten zich niet te plaatsen voor de halve finales. Van Gerwen is met zeven overwinningen recordhouder.

Boegeroep

Littler krijgt al een tijdje te maken met boegeroep vanuit de zaal. Dat gebeurde vorig jaar bij toernooien in Duitsland, waarna hij besloot simpelweg toernooien in dat land voortaan over te slaan. Het gebeurde ook bij het afgelopen WK darts, waarna Littler het publiek toebeet dat zij met hun ticketaankoop zijn prijzengeld betalen.

En vooral ook gebeurde het na een incident tussen Littler en Gian van Veen in de Premier League Darts, waarbij de Nederlander vond dat Littler erg blij reageerde op Van Veens misser, waarna Littler een huilgebaar maakte. Een week later in Brighton en vervolgens in Rotterdam kreeg hij het publiek massaal over zich heen. Dat zat hem meer dwars dan hij in eerste instantie deed laten merken. Bij zijn overwinningsspeech in Londen kwamen alle emoties los. Halverwege zijn verhaal barstte de negentienjarige Engelsman in huilen uit.

Stoppen

The Sun schrijft dat Littler in een privègesprek met zijn vriendin Faith Millar tegen haar zei dat hij wilde stoppen met de Premier League Darts. "Zowel zijn ouders als de bond PDC wisten niet hoe dichtbij Littler was bij het nemen van die beslissing", aldus de krant.

Luke Littler was left in tears during his post-match interview as he admitted during his Premier League campaign that he thought about quitting the sport. pic.twitter.com/ynan0RUh2Y — Sky Sports (@SkySports) May 29, 2026

Littler zegt: "Ik ben zo blij met mijn familie en met Faith. Ik weet niet of mijn ouders geshockeerd zijn vanwege mijn emoties, want ik heb er niet echt met ze over gesproken. Misschien had ik dat moeten doen. Maar je weet het: wij mannen, we willen niet echt praten."

Dankbaar

Millar bracht hem op andere gedachten en daar is hij haar dankbaar om. "Ik bleef tegen haar zeggen dat ik niet meer wil. Maar zij bleef herhalen dat het goed zou komen. En hier sta ik dan, met de titel. We hebben allemaal gevoelens. We zijn mensen. We willen gewoon ons leven leiden."

