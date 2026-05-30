Danny Noppert is zondagavond hard onderuit gegaan tijdens de tweede ronde van de Baltic Sea Darts Open. De darter uit Friesland stond met nieuwe pijlen aan de oche, maar dat had niet het gewenste effect.

Bij de eerste pijlen in het bord was het duidelijk: Noppert had nieuw materiaal in zijn handen. Opvallend, aangezien de Nederlander al jarenlang met hetzelfde setje gooide. Noppert moest wellicht nog wat wennen aan de nieuwe pijlen, want zijn niveau was lager dan wat men van hem gewend is. Zijn gemiddelde kwam maar net uit boven de 85.

Top tien

De nederlaag is een flinke knauw voor Noppert in de strijd op de wereldranglijst. Voor The Freeze is het een doel om in de top tien van de wereld te staan. Mocht Ryan Searle, die zaterdagmiddag Dirk van Duijvenbode versloeg, het toernooi winnen, dan zakt Noppert af naar de elfde plek.

Nederlanders

Naast Noppert ging ook Niels Zonneveld onderuit. Hij miste veel dubbels en moest daarom zijn meerdere erkennen in James Wade. Later op de avond komen Kevin Doets en Gian van Veen nog in actie.

Programma/uitslagen avondsessie Baltic Sea Darts Open:

Danny Noppert - William O'Connor 2-6

Chris Dobey - Sebastian Bialecki 3-6

James Wade - Niels Zonneveld 6-2

Stephen Bunting - Cameron Menzies 2-6

Nathan Aspinall - Kevin Doets

Gian van Veen - Dimitri van den Bergh

Martin Schindler - Ryan Joyce

Ross Smith - Niko Springer

